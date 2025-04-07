РФ готується до наступу: військовий експерт оцінив загрозу

Армія РФ. / © Associated Press

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У Росії заявили, що навесні цього року планують наступальну операцію, яка триватиме від пів року до дев'яти місяців, тобто практично весь 2025-й. Втім, такі заявив - це не більш ніж бажання налякати Київ або партнерів, оскільки ресурсів для таких масштабних дій РФ не має.

Про це заявив військовий аналітик Олексій Гетьман в ефірі телеканалу FREEДІМ.

За його словами, зараз на фронті в Україні нараховують близько 600 тис. російських військовослужбовців.

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"Мобілізаційні можливості РФ, включаючи рекрутинг, іноземні громадяни і навіть північнокорейці, становить десь 30-35 тис. на місяць, не більше. Більше у них не виходить, якщо не почнеться масова мобілізація. Хоча, до речі, закон про мобілізацію в Росії діє ще з початку так званої "спеціальної військової операції" Гетьман.

Втрати, яких зазнає армія РФ у боях, становитиме в середньому 1250 військовослужбовців на день. На місяць втрати – приблизно 37-38 тис. Тобто майже стільки ж, скільки у Росії можуть мобілізувати.

“У них техніки більше не стало, людей більше у них не стало, порівняно з тим, що було, наприклад, минулого літа. не раніше ніж наприкінці травня”, - говорить аналітик.

Нагадаємо, диктатор РФ Володимир Путін оголосив наймасовіший призів строковиків за останні 14 років призів строковиків до армії. Призов став для Кремля одним із способів компенсувати великі втрати на передовій.

Дата публікації 21:12, 04.04.25 Кількість переглядів 183 Наживо з Покровська: росіяни зачаїлися в... ямах! Справжнє пекло на Донеччині!