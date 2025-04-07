Темпы продвижения армии РФ снижаются, а ВСУ производят контратаки: детали от ISW

Солдаты РФ. / © Associated Press

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Темпы наступления армии РФ на Украине стабильно снижаются. В течение марта 2025-го российские силы продвинулись всего на 143 квадратных километра. Это самый низкий показатель за последние пять месяцев.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).

Аналитики вспоминают оценку британского Министерства обороны о том, что темпы продвижения российских войск неуклонно снижаются ежемесячно - начиная с ноября 2024 года. Если в ноябре российские войска захватили примерно 730 км² территории, то в декабре – 393 км², в январе 2025-го – 326 км², в феврале – 195 км², а в марте – всего 143 км².

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Такую же тенденцию фиксируют также в ISW на основе анализа геолокационных видео и спутниковых данных. По их подсчетам, продвижение оккупантов в ноябре прошлого года составляло 627 км², в декабре – 569 км², в январе – 427 км², в феврале – 354 км², а в марте – 203 км².

"Министерство обороны Великобритании, вероятно, использует другую методологию или источники для оценки российского продвижения в Украине, но отчет МО Великобритании согласуется с данными ISW, свидетельствующими об уменьшении ежемесячного российского продвижения в период с ноября 2024-го по март 2025-го", - идет речь.

В ISW отмечают, что в последние недели украинские силы провели локальные контратаки на Покровском и Торецком направлениях, восстановив утраченные позиции в этих районах и способствуя замедлению российского продвижения в Украине.

Замедление темпов оккупации, по данным аналитиков Института изучения войны, объясняется успешными операциями ВСУ. В марте украинские войска провели локальные контратаки на Покровском и Торецком направлениях, восстановив утраченные позиции в этих районах и тем самым способствуя замедлению российского продвижения в Украине.

Как сообщалось ранее, Россия готовит новое наступление. Военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов назвал города, в которые нацелились оккупанты.

Дата публикации 23:11, 05.04.25 Количество просмотров 35 Как Россия фабрикует фейки об «окружении» украинских военных: анализ видео