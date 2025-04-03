ФОПи мають обов'язково сплатити 5280 грн: за що і коли

ФОП. / © ТСН.ua

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В Україні всі підприємці на єдиному податку мають заплатити авансові внески з військового збору та єдиного соціального внеску, відзвітувати щодо найманих працівників, а представники 3 групи — подати декларації за 1 квартал цього року.

Про це повідомила нардепка Ніна Южаніна в коментарі одному з Telegram-каналі.

За її словами, усі фізичні особи-підприємці мають сплатити єдиний соціальний внесок у розмірі 5280 гривень до 20 квітня цього року. Це стало обов'язковим платежем для всіх груп ФОПів від 1 січня 2025 року.

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Нова норма, закріплена в законі про Бюджет-2025, стосується навіть тих підприємців, які перебувають у сплячому режимі і не мають доходів.

Своєю чергою, податковий консультант Михайло Смокович повідомив, що якщо підприємець вносив платежі за кожен місяць (січень, лютий і березень у розмірі 1 760 грн), то може надалі так продовжувати.

У квітні починається відлік часу до 12 травня — крайнього терміну подання декларації для платників єдиного податку 3 групи. Форму звітності було оновлено, оскільки тепер до неї включено дані про нарахування та сплату військового збору. Від 2025 року цей платіж став обов'язковим для всіх ФОП.

Нагадаємо, тепер за онлайн-продажі без ФОП в Україні загрожує до 34 тисяч гривень штрафу.

Дата публікації 21:39, 30.03.25 Кількість переглядів 32 Квітневі зміни для українців! Збільшення виплат одним і різке подорожчання - іншим!