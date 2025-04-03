ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
487
Час на прочитання
1 хв

ФОПи мають обов'язково сплатити 5280 грн: за що і коли

Від початку 2025-го повернувся обов'язок ФОП сплачувати Єдиний соціальний внесок.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
ФОП.

ФОП. / © ТСН.ua

В Україні всі підприємці на єдиному податку мають заплатити авансові внески з військового збору та єдиного соціального внеску, відзвітувати щодо найманих працівників, а представники 3 групи — подати декларації за 1 квартал цього року.

Про це повідомила нардепка Ніна Южаніна в коментарі одному з Telegram-каналі.

За її словами, усі фізичні особи-підприємці мають сплатити єдиний соціальний внесок у розмірі 5280 гривень до 20 квітня цього року. Це стало обов'язковим платежем для всіх груп ФОПів від 1 січня 2025 року.

Нова норма, закріплена в законі про Бюджет-2025, стосується навіть тих підприємців, які перебувають у сплячому режимі і не мають доходів.

Своєю чергою, податковий консультант Михайло Смокович повідомив, що якщо підприємець вносив платежі за кожен місяць (січень, лютий і березень у розмірі 1 760 грн), то може надалі так продовжувати.

У квітні починається відлік часу до 12 травня — крайнього терміну подання декларації для платників єдиного податку 3 групи. Форму звітності було оновлено, оскільки тепер до неї включено дані про нарахування та сплату військового збору. Від 2025 року цей платіж став обов'язковим для всіх ФОП.

Нагадаємо, тепер за онлайн-продажі без ФОП в Україні загрожує до 34 тисяч гривень штрафу.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie