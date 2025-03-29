Пенсия для военных: когда они могут обратиться за пересчетом

ВСУ. / © Unsplash

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Пенсионные выплаты для военных в Украине регулируются отдельным законодательством. В частности, им установлены особые условия расчета размеров выплат, а также требования по стажу и возрасту выхода на пенсионное обеспечение.

Когда военные могут обратиться за перерасчетом пенсии, сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда в Донецкой области.

Право обратиться за перерасчетом пенсии имеют уволенные со службы военнослужащие (кроме случаев назначения пенсии в случае потери кормильца жене (супруге), которая назначается независимо от увольнения со службы). Перерасчет ранее назначенных пенсий производится на основании необходимых для этого документов.

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"После увольнения со службы таких лиц выплата пенсий производится с учетом дополнительной выслуги лет со дня призыва их на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период или повторного принятия их на службу по контракту, в том числе путем заключения нового контракта на прохождение военнослужащих", - говорится в сообщении.

Сохраняется право на пенсию военнослужащих в случае:

призыва на военную службу по призыву во время мобилизации, в особый период;

призыва на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период;

принятие по контракту на военную службу или службу гражданской защиты.

Если новый размер пенсии этих лиц будет меньше размера, который они получали до призыва или повторного принятия их на службу, выплата им пенсий производится в размере, который они получали до принятия на службу в особый период.

Уволенным из службы военнослужащим, лицам, которым присвоены очередные воинские (специальные) звания во время пребывания в запасе или в отставке, ранее назначенные им пенсии с учетом новых присвоенных воинских (специальных) званий не перечисляются.

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Дата публикации 21:01, 28.03.25 Количество просмотров 6 США «выкручивают» надры у Украины, а Европа формирует «коалицию желающих»!