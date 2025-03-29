Трамп хочет достичь мира в Украине до 20 апреля: эксперт объяснил, что за этим стоит

Дональд Трамп / © Associated Press

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Администрация президента США Дональда Трампа, скорее всего, стремится установить мир в Украине к Пасхе, который в этом году православные и католики будут праздновать 20 апреля.

Об этом в эфире «КИЕВ24» сообщил глава ОО «Украина в НАТО» Юрий Романюк.

По его мнению, такое решение Трампа связано с тем, чтобы не продлевать разрешение на пребывание украинцев в США.

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По его словам, до 19 апреля 2025 года у украинцев действует легальное разрешение на пребывание в США.

«Дело в том, что украинцы, которые уехали в США, у них до 19 апреля действует гуманитарный коридор и другие программы. Все они сходятся на 20 апреля. И поэтому администрация Трампа, чтобы не продлевать разрешение на пребывание, замораживает все в миграционных службах», — сказал он.

Если бы администрация Трампа смогла бы достичь мира между Украиной и РФ к этому времени, то они не позволили в дальнейшем жить нашим гражданам в Штатах, считает эксперт.

Ранее Financial Times со ссылкой на высокопоставленных украинских и западных чиновников сообщало, что Дональд Трамп и Владимир Путин могут попытаться договориться о прекращении огня в Украине также и к 9 мая.

Британское издание Telegraph добавляет, что президенты США и России разошлись во мнениях по поводу перспектив мирных переговоров. И Путин разрушает надежды Трампа на скорейшее перемирие в Украине.

Россия выдвигает максималистские требования даже для временного перемирия — в частности, полное прекращение поставок оружия в Украину.

Между тем издание AP сообщило, что российские войска готовятся к новому наступлению на Украину в течение следующих недель, чтобы усилить давление на Киев и укрепить переговорную позицию Кремля перед переговорами о прекращении огня.