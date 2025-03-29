Путин и Трамп / © Associated Press

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У Кремля есть продуманная стратегия, чтобы проверить, как далеко готов зайти президент США Дональд Трамп, добиваясь от Европы ослабления санкций.

Такое предположение выдвинуто изданием Bloomberg.

Россия требует подключения одного из своих крупнейших государственных финансовых учреждений «Россельхозбанка» к международной системе обмена сообщениями SWIFT как условие для принятия перемирия в Черном море, заключенного при посредничестве США.

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Цель выбора именно этого банка заключалась в том, чтобы посмотреть, сможет ли Трамп добиться от ЕС снятия санкций с системой SWIFT (а это находится в компетенции Европы).

«Владимир Путин проверяет, чего можно достичь вместе с Трампом, и успех со SWIFT может привести к постепенному ослаблению режима санкций», — сказали источники.

Напомним, министр финансов США Скотт Бессент уже заявил, что его страна при определенных условиях готова ослабить санкции против России.

В Министерстве иностранных дел РФ ответили, что именно Москва ожидает в рамках такого ослабления, передают российские пропагандисты.

Так, по словам пресс-секретаря МИД Марии Захаровой, Россия ожидает снятия ограничений с «Россельхозбанка» и подключения к системе SWIFT. Кроме того, власти страны-террористки ожидают разблокирования российского сельхозэкспорта при содействии США.

Спецпредставитель президент США Дональда Трампа Стив Виткофф заявлял, что смягчение санкций против России может произойти после достижения соглашения о прекращении огня в Украине.

В то же время в Евросоюзе заявили, что одним из главных условий для отмены или изменения санкций союза в отношении России станет вывод всех ее войск из Украины.