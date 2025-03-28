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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
305
Время на прочтение
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Евросоюз ввел новые санкции против Беларуси из-за «выборов» Лукашенко

В «черный список» попали ЦИК, судьи и компании, поддерживающие режим диктатора.

Автор публикации
Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Лукашенко снова стал президентом

Лукашенко снова стал президентом / © Associated Press

ЕС ввел новые санкции против Беларуси — они касаются 25 человек и 7 организаций, которые отвечают за подрыв демократии и верховенства права в Беларуси, поддержку войны РФ против Украины и способствуют внутренним репрессиям и нарушениям прав человека.

Об этом идет речь на сайте Евросовета.

В частности, в санкционный список попал лидер правящей партии, имеющей больше всего мест в парламенте, Олег Роман, 9 судей, которые принимали политически мотивированные решения по делам оппозиционных активистов, а также члены ЦИК Беларуси, в том числе заместитель главы и секретарь.

Кроме того, ЕС ввел санкции и против известных членов Управления по управлению имуществом президента Беларуси — правительственного органа, подчиняющегося непосредственно Лукашенко, приносит доход режиму и получает от него прибыль. Под санкции также попали компании и бизнесмены, которые поддерживают режим Александра Лукашенко и пользуются этой выгодой.

Среди них — онлайн-гемблинговая компания “Ридотто” и ее владелец Дмитрий Шведка, компания “Белорусские лотереи” и ее директор Николай Дзенисенко. В санкционный список попали и предприятия военно-промышленного комплекса: ОАО “Планар” с его руководителем Сергеем Аваковым, завод точной электромеханики и его директор Юрий Черный, а также ОАО “Интеграл”.

Тем, кого внесли в список санкций, заморозили активы, а гражданам и компаниям ЕС запретили оказывать финансовую поддержку. Они также не могут въезжать в ЕС или пересекать его территорию.

В целом, ограничительные меры ЕС против Беларуси теперь применяют к 310 физическим лицам и 46 юридическим лицам.

Санкционный пакет приурочен к вступлению Александра Лукашенко в президенты Беларуси — седьмой раз подряд. Евросоюз не признал голосование легитимным в Беларуси, называя его фарсом и псевдовыборами.

Лукашенко руководит Беларусью уже почти 31 год — впервые он пришел к власти в июле 1994 года.

Дата публикации
Количество просмотров
305
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