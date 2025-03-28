Євросоюз запровадив нові санкції проти Білорусі через "вибори" Лукашенка

Лукашенко знову став президентом / © Associated Press

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ЄС запровадив нові санкції проти Білорусі — вони стосуються 25 людей та 7 організацій, які відповідають за підрив демократії та верховенства права в Білорусі, підтримку війни РФ проти України та сприяють внутрішнім репресіям і порушенням прав людини.

Про це йдеться на сайті Євроради.

Зокрема, до санкційного списку потрапили лідер правлячої партії, що має найбільше місць у парламенті, Олег Роман, 9 суддів, які ухвалювали політично мотивовані рішення у справах опозиційних активістів, а також члени ЦВК Білорусі, зокрема заступник очільника і секретар.

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Крім того, ЄС запровадив санкції і проти відомих членів Управління з управління майном президента Білорусі — урядового органу, який підпорядковується безпосередньо Лукашенку, приносить дохід режиму й отримує від нього прибуток. Під санкції також потрапили компанії та бізнесмени, які підтримують режим Олександра Лукашенка та мають з цього вигоду.

Серед них – онлайн-гемблінгова компанія "Рідотто" та її власник Дмитро Шведка, компанія "Білоруські лотереї" та її директор Микола Дзенісенко. До санкційного списку потрапили й підприємства військово-промислового комплексу: ВАТ "Планар" з його керівником Сергієм Аваковим, завод точної електромеханіки та його директор Юрій Чорний, а також ВАТ "Інтеграл".

Тим, кого внесли до списку санкцій, заморозили активи, а громадянам і компаніям ЄС заборонили надавати їм фінансову підтримку. Вони також не можуть вʼїжджати до ЄС або перетинати його територію.

Загалом обмежувальні заходи ЄС проти Білорусі тепер застосовують до 310 фізичних осіб та 46 юридичних осіб.

Санкційний пакет приурочений до вступу Олександра Лукашенка на посаду президента Білорусі – сьоме поспіль. Євросоюз не визнав голосування легітимним у Білорусі, називаючи його фарсом і псевдовиборами.

Лукашенко керує Білоруссю вже майже 31 рік – уперше він прийшов до влади в липні 1994 року.