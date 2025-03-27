Діва / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 28 березня?

Цей день – найчистіший, найсвітліший і найгармонійніший у всьому місячному календарі. Під забороною – підвищення тону, грубі слова, образи та різкі рухи. Так можна порушити тендітну рівновагу, що існує у світі, і розуміючи, до яких наслідків це в результаті приведе – як на мікро-, так і на макрорівні, тобто в нашому особистому житті та в житті всього світу, – не варто брати на себе таку відповідальність. Зірки радять провести день у спокійній атмосфері, займаючись повсякденними – найкраще, домашніми – справами, думаючи водночас лише про хороше.

Діва

Дівам пощастить у всіх сферах професійного, ділового та особистого життя, але особливо щасливими вони будуть у фінансовому сенсі. Будь-які операції цього роду, здійснені сьогодні, починаючи з шопінгу і закінчуючи великими придбаннями, включаючи нерухомість, будуть успішними. Також велика ймовірність отримання грошових виплат – наприклад, старого гонорару, на який представники знака вже давно махнули рукою – що може бути приємнішим?

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