Какой сегодня, 7 апреля, праздник в Украине: что празднуют

Какой сегодня, 7 апреля, праздник / © ТСН

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7 апреля 2025 года – понедельник. 1139-й день войны в Украине.

Памятные даты 7 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 7 апреля:

529 год — после более чем года кропотливого труда римские юристы представили Кодекс Юстиниана — свод законов, оказавший большое влияние на правовую систему Европы;

1348 - император Священной Римской империи и чешский монарх Карл IV основывает Карлов университет в Праге - первый вуз в Центральной Европе;

1652 - голландец Ян ван Рибек закладывает форт Кейптаун на побережье Южной Африки, которое станет началом европейской колонизации этого региона;

1738 год - Папа Римский Климент XII издает буллу против масонов, обвиняя их в таинственности, ереси и безнравственности. Присоединение к масонству приравнивается к тяжкому греху и наказывается отлучением от церкви;

1789 - Селим III восходит на османский трон и запускает реформаторские инициативы в империи;

1795 год - во Франции внедрена метрическая система измерения и десятичная денежная система, с франком как базовой валютой;

1805 год - в Вене происходит первое исполнение Третьей симфонии Бетховена, известной также как "Героическая";

1827 год - английский аптекарь Джон Уокер создает первые спички, которые можно зажечь трением;

1906 год - извержение Везувия наносит значительные разрушения Неаполю;

1918 - армия УНР под командованием Петра Болбочана приобретает Харьков, разгромив красные силы возле станции Люботин;

1927 год – в США впервые демонстрируют телетрансляцию на большое расстояние: из Вашингтона в Нью-Йорк передают выступление министра торговли Герберта Гувера;

1948 год – вступает в силу устав Всемирной организации здравоохранения. Этот день позже становится Всемирным днем здоровья;

1964 год – корпорация IBM представляет революционную вычислительную систему System/360, определяющую будущее компьютерной техники;

1969 год – опубликован первый документ серии RFC – символическое начало Интернета;

1992 год - Республика Сербия официально объявляет о своей независимости;

1995 год – в разгар первой чеченской войны русские войска осуществляют кровавую зачистку села Самашки;

2014 год - в захваченном пророссийскими боевиками здании Донецкой ОГА провозглашено создание так называемой "Донецкой народной республики";

2017 год — США наносят авиаудар по сирийской авиабазе Шайрат в ответ на применение химического оружия.

Какой сегодня праздник в Украине и мире

5 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный день здоровья / © unsplash.com

7 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный день здоровья . Празднуется, начиная с 1950 года, в честь создания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 1948 года. Этот день посвящен повышению осведомленности о важных глобальных проблемах здоровья и мобилизации усилий для их решения.

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2025 Всемирный день здоровья проходит под лозунгом "Здоровые начала, надежные будущего", акцентируя внимание на здоровье матерей и новорожденных. Кампания призывает правительства и медицинские сообщества активизировать усилия по предотвращению смертности среди матерей и младенцев, а также уделить внимание долгосрочному благосостоянию женщин.

Также 7 апреля Международный день памяти о геноциде в Руанде . В этот день человечество вспоминает одну из самых черных страниц современной истории – геноцид в Руанде. В 1994 году, за 100 дней, было жестоко уничтожено более 800 000 человек. Это были преимущественно представители народа тутси, истребляемые только из-за их этнической принадлежности.

После того, как 6 апреля 1994 года был сбит самолет с президентом Руанды, в стране вспыхнула организованная кровавая охота. Режим хута мгновенно развернул кампанию по уничтожению — соседи убивали соседей, семьи разрывались, улицы становились полями боя. Это не было спонтанным хаосом – это был тщательно спланированный и реализованный геноцид.

А еще 7 апреля Международный день бобра . Бобры – это не просто симпатичные звери с большими хвостами. Они настоящие "строители природы". Они делают дамбы, создают пруды и регулируют уровень воды в реках. Этот день придумали, чтобы напомнить людям о важности бобров в природе. Бобры — это не просто звери, а экологические инженеры, которые меняют экосистемы и делают их более стабильными. Поэтому этот день не только о бобрах, но и о сохранении всех природных ресурсов.

Бобры не просто милые создания, строящие речные домики. Они являются частью экологической сети. Если бобров становится меньше – это влияет на всю экосистему. Сохранение этих зверей – это важный шаг к сохранению здоровья планеты.