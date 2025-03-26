Когда Поливальный понедельник в 2025 году: дата, традиции, почему он так называется

В этот день по народной традиции крестники посещают своих крестных родителей и дарят им подарки. Что означает Поливальный понедельник?

Понедельник после Пасхи в Украине получил название Поливального или Волочильного. В этот день люди обычно посещают друг друга с подарками, а ребята с самого утра обливают девушек водой.

Обычай празднования Поливального понедельника распространен не только в Украине, но и в Польше, Чехии, Словакии и Венгрии.

Поливальный понедельник в 2025 году: дата

Поскольку Пасху украинцы будут праздновать 20 апреля. Причем эта дата будет общей для христиан восточного и западного обрядов, что бывает нечасто. Это означает, что Поливальный понедельник 2025 года мы будем праздновать 21 апреля.

Основные традиции Поливального понедельника

В этот день молодые ребята облили водой девушек, которые им нравились, таким образом проявляя свои чувства. Также поливались прохожие и друзья, а некоторые даже погружались в реки и озера. Считалось, что вода в этот день обладает очищающей силой и способна исцелять от болезней. В некоторых местностях обливания продолжались несколько дней: в одних регионах воду лили только на ребят, а в других – на девушек.

Существовал обычай, когда незамужнюю девушку выводили во двор, а молодые ребята трижды обливали ее шею водой, произнося слова "Христос воскрес!". После этого девушка приглашала их в дом и дарила каждому пасхальное яйцо.

В этот день крестники посещают своих крестных, принося им гостинцы. Крестные, в свою очередь, должны были отблагодарить и подарить подарки. Традиция посещений касается не только крестников, ведь в этот день обычно обмениваются писанками и пасхальными яйцами.

На Полесье в этот понедельник было принято посещать кладбища и почтить память покойных родственников. Также кумовья традиционно ходили друг к другу в гости.

Поливальный понедельник: откуда происходит праздник

Вода издавна считалась источником целительной силы. Еще в дохристианские времена весенние купания и обливания были частью ритуалов, например для призыва дождя. Славяне верили, что вода очищает человека не только снаружи, но и изнутри.

В Киевской Руси Поливальный понедельник праздновали целых три дня, получивших название Волочильники. В течение этого времени было принято обливать "все и всех". Первый день Пасхи был посвящен ритуальным визитам в односельчане, а ребята, выполнявшие роль обливателей, посещали дома, где жили взрослые девушки.

Со временем этот языческий обычай превратился в христианскую традицию, но его символика – очищение, празднование весны и возрождение природы – осталась неизменной.

Обливать водой на Пасхальной неделе – это древний обряд, связанный с весенним очищением. Этот обычай сохранялся и у других европейских народов. К примеру, сербы в Пасхальную субботу облили водой свои дома, считая, что так они прогоняют "нечистую силу".

А в первую пятницу после Пасхи сербы омываются "омахом" — водой из-под мельничного колеса, добавляя к ней пасхальное яйцо и снадобье или цветы. В Боснии в этот день люди купаются в родниковой воде.

Что нельзя делать в Поливальный понедельник

Не следует оскорблять людей. Обливание водой является символом очищения и радости, поэтому важно поддерживать праздничный дух и избегать ссор или негативных эмоций.

Не стоит отказывать от поливки. В этот день обливание – это часть традиции, и отказываться от участия в ритуале может считаться неуважением к обычаям и привлекать несчастье.

Нельзя работать. Поливальный понедельник – это праздник, поэтому старались посвятить этот день празднованию и отдыху. В этот день не рекомендуется, поскольку это нарушает атмосферу праздничности и очищения.

Не следует оставаться дома, если есть возможность посетить родственников или друзей. Это день визитов и обмена подарками, поэтому сидеть дома и не участвовать в общественных обменах считается неподходящим.

Не стоит лить воду на людей, которые не готовы к этому или не желают этого. Хотя обливание является важной традицией, важно проявлять вежливость и не обливать людей, не желающих участвовать в ритуале.

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