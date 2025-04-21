США придумали выход, чтобы ЗАЭС не стала проблемой на переговорах

ЗАЭС / © Associated Press

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США могут предложить создать нейтральную зону вокруг Запорожской АЭС, которую будут контролировать американские специалисты во избежание конфликта во время переговоров.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников.

В мартовском разговоре с Зеленским Трамп поднял вопрос о том, что США приобретут украинские электростанции, включая атомные установки, назвав это «лучшей защитой этой инфраструктуры».

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«Запорожская электростанция, крупнейшая в Европе, тогда, вероятно, будет поставлять электроэнергию как на украинскую территорию, так и в регионы, которые Москва завоевала после ее вторжения в 2022 году и остаются под ее контролем», — отметили журналисты.

Напомним, Запорожская АЭС, которая до начала полномасштабного вторжения России обеспечивала около 20% всей электроэнергии Украины, а также позволяла экспортировать энергию в Европу, сейчас оккупирована РФ и, по словам представителей украинской власти, используется как военная база. С территории ЗАЭС россияне наносят удары по Никополю на другом берегу Днепра.

В Вашингтоне высказались за установление международного контроля над станцией, в том числе американского. Пресс-секретарь Кэролайн Левитт подчеркнула, что это могло бы гарантировать сохранение критической инфраструктуры.

Однако официальный Киев отверг подобную инициативу, напомнив, что ЗАЭС является исключительной собственностью Украины. Со своей стороны, Россия также не планирует уступать контроль — 25 марта МИД РФ заявил, что станция уже интегрирована в российскую атомную отрасль и вопрос ее возвращения не стоит.

В Москве отвергли предложения американского президента Дональда Трампа об использовании ЗАЭС совместно с США.