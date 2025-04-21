США вигадали вихід, щоб ЗАЕС не стала проблемою на переговорах

ЗАЕС / © Associated Press

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США можуть запропонувати створити нейтральну зону навколо Запорізької АЕС, яку контролюватимуть американські фахівці, щоб уникнути конфлікту під час переговорів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на західних чиновників.

У березневій розмові із Зеленським Трамп підняв питання про те, що США придбають українські електростанції, включно з атомними установками, назвавши це «найкращим захистом цієї інфраструктури».

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«Запорізька електростанція, найбільша в Європі, тоді, ймовірно, постачатиме електроенергію як на українську територію, так і до регіонів, які Москва завоювала після її вторгнення 2022 року, та які залишаються під її контролем», — зазначили журналісти.

Нагадаємо, Запорізька АЕС, яка до початку повномасштабного вторгнення Росії забезпечувала близько 20% усієї електроенергії України, а також дозволяла експортувати енергію до Європи, зараз окупована РФ і, за словами представників української влади, використовується як військова база. З території ЗАЕС росіяни завдають ударів по Нікополю на іншому березі Дніпра.

У Вашингтоні висловилися за встановлення міжнародного контролю над станцією, зокрема американського. Прессекретарка Керолайн Левітт наголосила, що це могло б гарантувати збереження критичної інфраструктури.

Однак офіційний Київ відкинув подібну ініціативу, нагадавши, що ЗАЕС є винятковою власністю України. Зі свого боку, Росія також не планує поступатися контролем — 25 березня МЗС РФ заявило, що станція вже інтегрована до російської атомної галузі і питання її повернення не стоїть.

У Москві відкинули пропозиції американського президента Дональда Трампа про використання ЗАЕС спільно зі США.