Войска РФ продвинулись в Сумской и Курской областях: детали ISW

Курская область. / © ТСН.ua

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Российские войска недавно продвинулись в Курской и Сумской областях на фоне продолжающихся боевых действий на украинско-российской границе.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 5 и 6 апреля, указывают на то, что военные РФ недавно продвинулись в северо-восточном Гуево Курской области, а также – в южной Басовке Сумской области.

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Аналитики отмечают, что накануне Министерство обороны России заявило, что их армия захватила Басовку. В свою очередь, российские источники утверждали, что россияне продвинулись в сторону Юнаковки Сумской области. Впрочем, в ISW не могут подтвердить ни одно из этих заявлений.

Отмечается: 6 апреля спикер украинской Сиверской группировки войск Вадим Мысник сообщил, что оккупанты сохраняют интенсивность обстрелов приграничных населенных пунктов в Сумской, Черниговской и Харьковской областях. По его словам, захватчики перемещают личный состав вплотную к северной границе Украины с Россией, но нет никаких признаков того, что российские силы создают в этом районе мощную группировку сил.

Кроме того, Мысник заявил, что российское военное командование использует силы специального назначения для проведения диверсионно-разведочных задач, а также использовать враждебное транспортное материально-техническое обеспечение для быстрого опрокидывания сил в этот район.

Напомним, в ВСУ рассказали о ситуации на Купянском направлении. Русские используют бронетехнику, чтобы продвигаться, но им это не удается.

Дата публикации 23:11, 05.04.25 Количество просмотров 45 Как Россия фабрикует фейки об «окружении» украинских военных: анализ видео