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Командующий ВМС сказал, может ли Украина контролировать перемирие в море
Постоянный мониторинг, осуществляемый украинским флотом, позволяет быстро реагировать на угрозы в Черном море.
В случае установления перемирия в Черном море ВМС Украины смогут обеспечить контроль за его соблюдением. Об этом свидетельствует наличие постоянного мониторинга акватории, уже осуществляемой украинской стороной.
Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неежпапа в интервью Радио Свобода.
Это очень просто. Мы сейчас осуществляем мониторинг в море. Вы видите каждый день сообщения ВМС, сколько кораблей противника находится в море. Мы мониторим ситуацию полностью. И мы, и Воздушные силы и силы разведки, Министерство обороны. У нас есть полная информация, где, что делается и что происходит со стороны противника», — сказал он.
По его словам, у ВСУ есть собственная система разведки, однако партнеры Украины обладают более качественными и широкими возможностями.
Командующий ВМС считает прекращение огня возможным, если соответствующее решение примет руководство. Он подчеркнул, что военные, в том числе и ВСУ, выполняют приказы, если поступит команда «Стоп», они ее выполнят.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия не соблюдает условия перемирия на море.