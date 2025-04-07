Командующий ВМС сказал, может ли Украина контролировать перемирие в море

Командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неежпапа / © скриншот с видео

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В случае установления перемирия в Черном море ВМС Украины смогут обеспечить контроль за его соблюдением. Об этом свидетельствует наличие постоянного мониторинга акватории, уже осуществляемой украинской стороной.

Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неежпапа в интервью Радио Свобода.

Это очень просто. Мы сейчас осуществляем мониторинг в море. Вы видите каждый день сообщения ВМС, сколько кораблей противника находится в море. Мы мониторим ситуацию полностью. И мы, и Воздушные силы и силы разведки, Министерство обороны. У нас есть полная информация, где, что делается и что происходит со стороны противника», — сказал он.

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По его словам, у ВСУ есть собственная система разведки, однако партнеры Украины обладают более качественными и широкими возможностями.

Командующий ВМС считает прекращение огня возможным, если соответствующее решение примет руководство. Он подчеркнул, что военные, в том числе и ВСУ, выполняют приказы, если поступит команда «Стоп», они ее выполнят.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия не соблюдает условия перемирия на море.