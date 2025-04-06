Украинская армия станет гарантом безопасности Европы в случае перемирия - ISW

ВСУ

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После возможной остановки боевых действий ВСУ сохранят боевую готовность. Украинская армия превратится в мощный сдерживающий инструмент России, что обеспечит мир и стабильность в регионе. Западная поддержка лишь усугубит этот защитный барьер.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Представители Европейского Союза и НАТО подчеркнули, что мощная украинская армия, подкрепленная европейскими гарантиями безопасности, остается самым эффективным средством сдерживания будущей российской агрессии для обеспечения долгосрочного мира в Украине и Европе", - аналитики прокомментировали ситуацию в отчете.

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Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успешных действиях ВСУ на территории России.