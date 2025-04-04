Реклама

Уничтожение вражеской техники: точные удары СБС

Одним из самых громких достижений последних недель стало уничтожение трёх российских зенитно-ракетных комплексов на Донецком направлении. Операторы 14-го отдельного полка БпАК СБС ликвидировали два ЗРК «Бук» и один «Тор», нанеся противнику ущерб на сумму около 50 миллионов долларов США. Для поражения целей использовались ударные дроны, оснащённые современной системой захвата цели и автоматического донаведения. Это ещё раз подтвердило эффективность украинских беспилотников в борьбе против вражеской ПВО.

Также недавно операторы 413-го батальона «Рейд» успешно обнаружили и уничтожили тяжёлую огнемётную систему залпового огня ТОС-1А «Солнцепёк» в тылу противника. Оккупанты пытались спрятать это мощное оружие в лесополосе за 25 км от линии фронта, но высокоточный удар украинских беспилотников уничтожил установку, лишив врага огневого преимущества.

Одним из самых эффективных подразделений СБС является 412-й отдельный полк беспилотных систем «Nemesis». За первый год своей деятельности операторы полка уничтожили вражеские цели на сумму более $1 млрд. Логистика, командные пункты и новейшие образцы вооружения противника были уничтожены благодаря системным ударам дронов «Nemesis», что значительно ослабило наступательную мощь врага.

Реклама

Командование полка применяет подход корпоративного управления и принимает решения на основе анализа больших объёмов данных. Это позволяет существенно повышать эффективность операций и обеспечивать максимальную безопасность экипажей БПЛА.

Передовые технологии и сотрудничество с производителями

Украинские операторы дронов активно сотрудничают с отечественными производителями для повышения эффективности беспилотников на поле боя. Благодаря прямой связи, в том числе через текстовые сообщения и видеозвонки, удаётся быстро внедрять необходимые модификации и устранять недостатки. Такой подход позволяет оперативно адаптировать дроны к нуждам фронта и повышать их боеспособность.

В настоящее время в Украине ведётся разработка FPV-дронов, оснащённых оптоволоконным управлением. Эти беспилотники могут работать на расстоянии более 20 км, что значительно усложняет их обнаружение и перехват средствами радиоэлектронной борьбы. В тестировании приняли участие более 15 производителей, что свидетельствует о стремительном развитии отрасли и усилении технологического преимущества Украины.

Новые методы борьбы с вражескими дронами

Украинские военные разработали новый метод борьбы с российскими дронами, используя беспилотники, оснащённые двуствольными ружьями. Эти «летающие дробовики» эффективно уничтожают вражеские БПЛА, в частности модели Mavic, которые активно применяются российскими силами. Такая тактика демонстрирует инновационный подход украинских военных к использованию доступных технологий в противодействии противнику.

Продолжается усовершенствование структуры подразделений. В настоящее время в Вооружённых Силах Украины завершается разработка концепции отдельной бригады беспилотных систем. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что эта инициатива является стратегически важной для будущего украинской армии. Создание специализированных подразделений позволит более эффективно использовать беспилотные технологии для разведки, ударных миссий и логистики на передовой.