Новые правила больничных в Украине: что изменилось от 4 апреля

В Украине заработали новые правила оплаты больничных / © Freepik

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В Украине от 4 апреля работники смогут получать пособие по временной нетрудоспособности не только по основному месту работы, но и по совместительству.

Детальнее — читайте в материале ТСН.ua.

Основные изменения

Согласно Закону № 4158 «Об общеобязательном государственном социальном страховании», основные изменения предусматривают:

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Больничные для совместителей: теперь украинцы, работающие по трудовому договору, могут получать пособие не только по основному месту работы, но и работе по совместительству.

Выплаты для предпринимателей: новые правила распространяются также на лиц занимающихся предпринимательской или иной профессиональной деятельностью.

Обновлены правила оплаты при несчастном случае: работники с несколькими работами или собственным бизнесом теперь имеют право на выплаты одновременно со всех мест работы.

Закон также не предусматривает ограничений на количество работ по совместительству, по которым можно получить больничные.

В Пенсионном фонде Украины отмечают, что оплата больничных также предусмотрена в следующих случаях:

помощь через беременность и роды.

помощь по уходу за больным ребенком;

помощь из-за временной нетрудоспособности;

Новые правила применяются только к страховым случаям после 4 апреля 2025 года.

Каков размер оплаты больничных

Размер пособия зависит от страхового стажа работника и рассчитывается из среднедневного дохода:

до 3 лет стажа – 50% среднедневного дохода.

от 3 до 5 лет – 60%.

от 5 до 8 лет – 70%.

более 8 лет - 100%

Как выплачиваются больничные

Если несчастный случай произошел не на основном месте работы, то в первые пять дней больничного работнику оплачивает работодатель, где произошел несчастный случай. Выплата составляет 100% средней зарплаты вне зависимости от страхового стажа. Следующие дни больничные оплачивает Пенсионный фонд Украины.

Когда несчастный случай или профессиональное заболевание произошло на основном месте работы, работодатель должен оплатить первые 17 дней больничного в размере 100% средней зарплаты. Дальше выплаты будет осуществлять Пенсионный фонд Украины.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал о том, что с 1 апреля действуют новые правила бронирования.

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