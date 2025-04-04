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- Война
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На Донбассе ВСУ освободили село: аналитики сообщили об успехах Сил обороны
Украинские воины продвигаются и отражают вражеские атаки.
В Донецкой области на Покровском направлении ВСУ недавно продвинулись по улице Ленина в западной части Новоелизаветовки и освободили село Надеевка (к западу от Новоелизветовки).
Об этом сообщил Институт изучения войны ISW.
В то же время российские военные блогеры утверждали, что украинские войска продвинулись на западную окраину Солоного (юго-западнее Покровска) и что Соленое теперь является спорной «серой зоной».
Ранее сообщалось, что российские войска недавно захватили Лобково (к северо-западу от Роботиного) и продвинулись к востоку и западу от населенного пункта.