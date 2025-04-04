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Украину 4 марта накрыла мощная магнитная буря
Во время магнитных бурь у людей может ухудшиться самочувствие.
Пятница, 4 апреля, снова будет с мощной магнитной бурей. К-индекс 5 соответствует сильнейшей солнечной активности.
Об этом сообщается на ресурсе meteoagent .
Заметим, что последние два дня тоже были повышенной геомагнитной активностью. Только 30-31 марта и 1 апреля она опустилась до желтого уровня и имела К-индекс 4.
Во время магнитных бурь у людей могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление и т.д. Поэтому медики советуют нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.