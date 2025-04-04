ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
2224
Время на прочтение
1 мин

Украину 4 марта накрыла мощная магнитная буря

Во время магнитных бурь у людей может ухудшиться самочувствие.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Credits

Пятница, 4 апреля, снова будет с мощной магнитной бурей. К-индекс 5 соответствует сильнейшей солнечной активности.

Об этом сообщается на ресурсе meteoagent .

Заметим, что последние два дня тоже были повышенной геомагнитной активностью. Только 30-31 марта и 1 апреля она опустилась до желтого уровня и имела К-индекс 4.

Магнитная буря 4 апреля. Фото: meteoagent.com.

Магнитная буря 4 апреля. Фото: meteoagent.com.

Во время магнитных бурь у людей могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление и т.д. Поэтому медики советуют нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.

Дата публикации
Количество просмотров
2224
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie