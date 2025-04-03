Гороскоп на 4 апреля для всех знаков Зодиака: день, который делает мир добрее

Гороскоп на 4 апреля / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Сегодня не только можно, но и нужно помогать нуждающимся, защищать тех, кого незаслуженно обидели, восстанавливать справедливости на всех уровнях — в общем, ни в коем случае не проходить мимо чужой беды. Любой поступок, совершенный в этот день, должен быть продиктован исключительно благими намерениями — в противном случае не стоит удивлять быстрому и точному прилету бумеранга.

Овен

Великодушие и милосердие, свойственные представителям вашего знака, принесут вполне ощутимую пользу: возможно, кто-то из людей, которым вы пришли на помощь, со временем захочет вас отблагодарить.

Телец

Инициатива в этот день не только не наказуема, но и всячески поощряема — ак звездами, так и окружающими людьми: она — лучший способ показать начальству свои способности и добиться его одобрения и поощрения.

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Близнецы

Постарайтесь продемонстрировать истинный масштаб своих талантов — таким образом вы впечатлите не только друзей, знакомых и коллег, но и собственное начальство, которое о них, похоже, и не подозревало.

Рак

Решительно предлагайте руководству проект, над которым давно работаете — свойственные вам скромность и застенчивость, проявленные сегодня — впрочем, как и всегда — вместо пользы принесет вам вред.

Лев

Добиться профессионального успеха смогут только те представители знака, которые заранее распланируют свой день и не станут отвлекаться на посторонние темы и разговоры — пускать дела на самотек нельзя.

Дева

Не стоит транжирить мощный поток энергии, который снизойдет на вас в этот день, на заведомо провальные дела — необходимо потратить время и силы на занятие, у которого есть все шансы на успех.

Весы

Нынешний день подходит для любых начинаний, поэтому имеет смысл воспользоваться благоприятной ситуацией и воплотить в жизнь долгожданный проект, о котором еще вчера вы могли только мечтать.

Скорпион

Постарайтесь говорить только хорошее даже тем из окружающих вас людей, кто — по объективным причинам — этого не заслуживаем: вы будете удивлены тому, как ваша доброжелательность изменит их в лучшую сторону.

Стрелец

Бросать слова на ветер и давать обещания, которые вы заведомо не сможете выполнить, нежелательно всегда, но в этот день — особенно: со временем вы можете пожалеть о том, что обнадежили кого-то напрасно.

Козерог

Помощь, оказанная вами тем, кто в ней нуждается, не только зачтется, но и вернется сторицей, поэтому не сдерживаете благотворительных порывов — это не только красивый, но и, как окажется, выгодный поступок.

Водолей

День благоприятен для посещения чиновничьих кабинетов — работающие там сотрудники будут расположены оказать любую посильную помощь: выдать необходимые документы и дав разрешение на важные работы.

Рыбы

Можно заниматься подготовкой важной презентации: вдохновение, которое посетит вас в это время, позволит не только собрать убедительную доказательную базу, но и красноречиво изложить факты аудитории.

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