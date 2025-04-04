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Генштаб обновил данные о потерях РФ: сколько россиян ликвидировано
Уничтожено немало вражеской техники.
По состоянию на утро 4 апреля ВСУ уничтожили 920 950 солдат армии Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1380 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава – около 920 950 (+1380) человек,
танков ‒ 10528 (+7) ед,
боевых бронированных машин ‒ 21932 (+30) ед,
артиллерийских систем – 25663 (+38) ед,
РСЗО – 1349 (+1) ед,
средства ПВО ‒ 1123 (+0) ед,
самолетов – 370 (+0) ед,
вертолетов – 335 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня – 31669 (+72),
крылатые ракеты ‒ 3123 (+0),
корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 42841 (+66) ед,
специальная техника – 3787 (+0).
Напомним, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов заявляет, что РФ накапливает резервы для наступления у важного города в Донецкой области.