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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1451
Время на прочтение
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Генштаб обновил данные о потерях РФ: сколько россиян ликвидировано

Уничтожено немало вражеской техники.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Утраты РФ.

Уничтожено почти 921 тыс. солдат РФ. / © Associated Press

По состоянию на утро 4 апреля ВСУ уничтожили 920 950 солдат армии Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1380 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 920 950 (+1380) человек,

  • танков ‒ 10528 (+7) ед,

  • боевых бронированных машин ‒ 21932 (+30) ед,

  • артиллерийских систем – 25663 (+38) ед,

  • РСЗО – 1349 (+1) ед,

  • средства ПВО ‒ 1123 (+0) ед,

  • самолетов – 370 (+0) ед,

  • вертолетов – 335 (+0) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 31669 (+72),

  • крылатые ракеты ‒ 3123 (+0),

  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

  • подлодки - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 42841 (+66) ед,

  • специальная техника – 3787 (+0).

Напомним, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов заявляет, что РФ накапливает резервы для наступления у важного города в Донецкой области.

Дата публикации
Количество просмотров
1451
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