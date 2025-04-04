ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1466
Час на прочитання
1 хв

Генштаб оновив дані про втрати РФ: скільки росіян ліквідовано

Знищено чимало ворожої техніки.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Втрати РФ.

Знищено майже 921 тис. солдатів РФ. / © Associated Press

Станом на ранок 4 квітня ЗСУ знищили 920 950 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1380 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 920 950 (+1380) осіб,

  • танків ‒ 10528 (+7) од,

  • бойових броньованих машин ‒ 21932 (+30) од,

  • артилерійських систем – 25663 (+38) од,

  • РСЗВ – 1349 (+1) од,

  • засоби ППО ‒ 1123 (+0) од,

  • літаків – 370 (+0) од,

  • гелікоптерів – 335 (+0) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 31669 (+72),

  • крилаті ракети ‒ 3123 (+0),

  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

  • підводні човни - 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн – 42841 (+66) од,

  • спеціальна техніка ‒ 3787 (+0).

Нагадаємо, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов заявляє, що РФ накопичує резерви для наступу біля важливого міста на Донеччині.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie