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- Війна
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Генштаб оновив дані про втрати РФ: скільки росіян ліквідовано
Знищено чимало ворожої техніки.
Станом на ранок 4 квітня ЗСУ знищили 920 950 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1380 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу ‒ близько 920 950 (+1380) осіб,
танків ‒ 10528 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 21932 (+30) од,
артилерійських систем – 25663 (+38) од,
РСЗВ – 1349 (+1) од,
засоби ППО ‒ 1123 (+0) од,
літаків – 370 (+0) од,
гелікоптерів – 335 (+0) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 31669 (+72),
крилаті ракети ‒ 3123 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 42841 (+66) од,
спеціальна техніка ‒ 3787 (+0).
Нагадаємо, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов заявляє, що РФ накопичує резерви для наступу біля важливого міста на Донеччині.