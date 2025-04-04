Яке сьогодні, 4 квітня, свято / © ТСН.ua

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4 квітня 2025 року — п’ятниця. 1136-й день війни в Україні.

Пам’ятні дати 4 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 4 квітня:

1103 рік — київський князь Володимир Мономах розгромив половців;

1460 рік — у Швейцарії був заснований Базельський університет, найстаріший в країні;

1768 рік — Філіп Естлі відкрив перший сучасний цирк для демонстрації трюків верхової їзди в Лондоні;

1785 рік — англійський винахідник Едмунд Картрайт отримав патент на механічний ткацький верстат із ножним приводом;

1794 рік — під час Польського повстання відбулася битва під Рацлавицями, в якій польські повстанці під командуванням Тадеуша Костюшка здобули перемогу над російським військом під проводом Денисова й Тормасова;

1881 рік — Лос-Анджелес став містом;

1887 рік — в Лондоні розпочалась Перша Колоніальна конференція;

1900 рік — біля грецького острова Антикітера водолази виявили Антикітерський механізм — давній прилад для обчислення руху небесних тіл;

1925 рік — Юліус Шрек отримав завдання створити новий підрозділ для особистої охорони Гітлера, який згодом отримав назву SchutzStaffel — «Захисні загони»;

1932 рік — американський біохімік Чарлз Ґлен Кінґ з університету Пітсбурга вперше виділив вітамін C, хоча це відкриття також приписують Альберту Сент-Дьйорді;

1949 рік — у Вашингтоні представники 12 країн підписали Північноатлантичний пакт, що стало основою створення НАТО;

1960 рік — на 32-й церемонії вручення «Оскарів» фільм «Бен-Гур» здобув 11 нагород, досягнення, яке пізніше повторив «Титанік»;

1964 рік — пісні гурту «Бітлз» зайняли всі 5 перших позицій у хіт-параді Billboard, досягнення, яке не повторив жоден інший виконавець;

1969 рік — лікарі Техаського інституту серця в Х’юстоні провели першу клінічну імплантацію штучного серця;

1973 рік — у Нью-Йорку відкрили Всесвітній торговий центр, спроєктований японським архітектором Мінору Ямасакі. Комплекс був зруйнований під час терактів 11 вересня 2001 року;

1975 рік — Білл Гейтс та Пол Аллен заснували компанію Microsoft;

1983 рік — здійснено перший політ американського космічного шатла «Челленджер»;

1998 рік — на шахті імені Скочинського в Донецьку стався вибух, унаслідок якого загинули 63 шахтарі;

2004 рік — українську мову офіційно активували в інтерфейсі української Вікіпедії;

2007 рік — у Києві урочисто відкрили хмарочос «БЦ Парус»;

2023 рік — Фінляндія стала членом НАТО.

Яке сьогодні свято в Україні і світі

4 квітня Всесвітній день моркви / © Unsplash

4 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності, пов’язаної з розмінуванням. Цей день був запроваджений ООН 2005 року з метою привернути увагу до небезпеки мін, що залишаються в землі після збройних конфліктів, та важливості їх нейтралізації. Міни можуть бути приховані під землею роками, а їх присутність становить серйозну загрозу для людей, особливо для цивільних. Розмінування — це складний та небезпечний процес, що потребує спеціальних знань, обладнання та кваліфікації. Під час цього процесу необхідно очищати території від вибухонебезпечних предметів, що можуть призвести до травм чи смерті.

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Також 4 квітня Всесвітній день моркви. Метою свята є підвищення усвідомленості про здоров’я, яке можна підтримати завдяки вживанню моркви, а також пропагування здорового харчування. Морква — це не просто смачний продукт, а й справжній джерело вітамінів, зокрема вітаміну А, який необхідний для гарного зору, а також антиоксидантів, які зміцнюють імунну систему. Крім того, морква має низьку калорійність, що робить її ідеальним продуктом для тих, хто стежить за своєю вагою. Вона також сприяє поліпшенню травлення та підтримці здоров’я шкіри.

А ще 4 квітня Всесвітній день декоративного щура. Це свято допомагає позбутися стереотипів, які часто пов’язують щурів з брудом та хворобами, а насправді декоративні щури — дуже розумні, цікаві й доброзичливі створіння, що чудово підходять для життя в домашніх умовах. Ці щури — виведені для утримання в якості домашніх тварин і значно відрізняються від диких щурів. Вони мають яскраві особистості, швидко вчаться, можуть виконувати різноманітні трюки і навіть прив’язуються до своїх власників. Вони соціальні та активні, і хоч можуть жити як поодинці, вони завжди потребують уваги та спілкування.

4 квітня святкують Міжнародний день бродячих тварин. Це свято наголошує на важливості допомоги безпритульним котам, собакам та іншим тваринам, які змушені жити на вулиці, часто через людську байдужість або необережність. Безпритульні тварини стикаються з численними труднощами: відсутність їжі, медичної допомоги, тепла і безпеки. Вони можуть страждати від хвороб, травм і навіть насильства. Міжнародний день бродячих тварин націлений на підвищення усвідомленості про ці проблеми та заохочення до відповідальності, що включає стерилізацію, кастрацію та підтримку притулків для тварин.

Також 4 квітня День створення НАТО. Саме цього дня 1949 року 12 країн — США, Канада, Великобританія, Франція, Італія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Данія, Ісландія, Норвегія та Португалія — підписали угоду, яка поклала початок військовому союзу, покликаному забезпечити колективну безпеку та стабільність у Західному світі. НАТО було створене у відповідь на зростаючі загрози після Другої світової війни, зокрема через агресивну політику Радянського Союзу. Основною метою Альянсу стала колективна оборона, тобто захист кожного члена союзу у разі нападу на нього. Це означало, що напад на одну країну вважається нападом на всіх.

А ще 4 квітня День веб-майстра. Це професійне свято програмістів, дизайнерів, SEO-спеціалістів і всіх, хто забезпечує стабільну роботу веб-ресурсів. Дата обрана невипадково — код помилки 404 (Not Found) знайомий кожному, хто працює з сайтами, тому 4.04 стало символічним днем для веб-майстрів. Це своєрідний жарт, який переріс у щорічну традицію.

4 квітня Міжнародний день дитячої йоги. Це свято наголошує на користі регулярних занять, що позитивно впливають не лише на фізичний розвиток, а й на емоційний стан малечі. Йога допомагає дітям зміцнити м’язи, покращити координацію рухів, розвинути гнучкість і витривалість. Водночас вона сприяє зниженню рівня стресу, навчає контролювати емоції та концентрувати увагу. Завдяки поєднанню фізичних вправ, дихальних технік і розслаблення діти стають більш врівноваженими, спокійними й уважними.