Какой сегодня, 4 апреля, праздник / © ТСН.ua

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4 апреля 2025 года — пятница. 1136-й день войны в Украине.

Памятные даты 4 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 4 апреля:

1103 год — киевский князь Владимир Мономах разгромил половцев;

1460 год — в Швейцарии был основан Базельский университет, старейший в стране;

1768 год — Филипп Эстли открыл первый современный цирк для демонстрации трюков верховой езды в Лондоне;

1785 год — английский изобретатель Эдмунд Картрайт получил патент на механический ткацкий станок с ножным приводом;

1794 год — во время Польского восстания состоялась битва под Рацлавицами, в которой польские повстанцы под командованием Тадеуша Костюшко одержали победу над русским войском под руководством Денисова и Тормасова;

1881 год — Лос-Анджелес стал городом;

1887 год — в Лондоне началась Первая Колониальная конференция;

1900 год — у греческого острова Антикитера водолазы обнаружили Антикитерский механизм — древний прибор для вычисления движения небесных тел;

1925 год — Юлиус Шрек получил задачу создать новое подразделение для личной охраны Гитлера, которое впоследствии получило название SchutzStaffel — «Защитные отряды»;

1932 год — американский биохимик Чарлз Глен Кинг из университета Питтсбурга впервые выделил витамин C, хотя это открытие также приписывают Альберту Сент-Дьорде;

1949 год — в Вашингтоне представители 12 стран подписали Североатлантический пакт, что стало основой создания НАТО;

1960 год — на 32-й церемонии вручения «Оскаров» фильм «Бен-Гур» получил 11 наград, достижение, которое позже повторил «Титаник»;

1964 год — песни группы «Битлз» заняли все 5 первых позиций в хит-параде Billboard, достижение, которое не повторил ни один другой исполнитель;

1969 год — врачи Техасского института сердца в Хьюстоне провели первую клиническую имплантацию искусственного сердца;

1973 год — в Нью-Йорке открыли Всемирный торговый центр, спроектированный японским архитектором Минора Ямасаки. Комплекс был разрушен во время терактов 11 сентября 2001;

1975 год — Билл Гейтс и Пол Аллен основали компанию Microsoft;

1983 год — совершен первый полет американского космического шаттла «Челленджер»;

1998 год — на шахте имени Скочинского в Донецке произошел взрыв, в результате которого погибли 63 шахтера;

2004 год — украинский язык официально активировали в интерфейсе украинской Википедии;

2007 год — в Киеве торжественно открыли небоскреб «БЦ Парус»;

2023 год — Финляндия стала членом НАТО.

Какой сегодня праздник в Украине и мире

4 апреля Всемирный день моркови / © Unsplash

4 апреля в Украине и мире празднуют Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием. Этот день был введен ООН в 2005 г. с целью привлечь внимание к опасности мин, остающихся в земле после вооруженных конфликтов, и важности их нейтрализации. Мины могут быть скрыты под землей годами, а их присутствие представляет серьезную угрозу для людей, особенно для гражданских. Разминирование — это сложный и опасный процесс, требующий специальных знаний, оборудования и квалификации. Во время этого процесса необходимо очищать территории от взрывоопасных предметов, которые могут привести к травмам или смерти.

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Также 4 апреля Всемирный день моркови. Целью праздника является повышение осознанности о здоровье, которое можно поддержать благодаря употреблению моркови, а также пропаганде здорового питания. Морковь — это не просто вкусный продукт, но и настоящий источник витаминов, в частности витамина А, который необходим для хорошего зрения, а также антиоксидантов, укрепляющих иммунную систему. Кроме того, морковь обладает низкой калорийностью, что делает ее идеальным продуктом для тех, кто следит за своим весом. Она также способствует улучшению пищеварения и поддержанию здоровья кожи.

А еще 4 апреля Всемирный день декоративной крысы. Этот праздник помогает избавиться от стереотипов, часто связывающих крыс с грязью и болезнями, а на самом деле декоративные крысы — очень умные, интересные и доброжелательные создания, прекрасно подходящие для жизни в домашних условиях. Эти крысы выведены для содержания в качестве домашних животных и значительно отличаются от диких крыс. Они обладают яркими личностями, быстро учатся, могут выполнять разнообразные трюки и даже привязываются к своим владельцам. Они социальные и активные, и хотя они могут жить в одиночку, они всегда требуют внимания и общения.

4 апреля празднуют Международный день бродячих животных. Этот праздник отмечает важность помощи беспризорным котам, собакам и другим животным, которые вынуждены жить на улице, часто из-за человеческого равнодушия или неосторожности. Беспризорные животные сталкиваются с многочисленными трудностями: отсутствие пищи, медицинской помощи, тепла и безопасности. Они могут страдать от болезней, травм и даже насилия. Международный день бродячих животных нацелен на повышение осознанности об этих проблемах и поощрения ответственности, включающей стерилизацию, кастрацию и поддержку приютов для животных.

Также 4 апреля День создания НАТО. Именно в этот день 1949 года 12 стран — США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Дания, Исландия, Норвегия и Португалия — подписали соглашение, которое положило начало военному союзу, призванному обеспечить коллективную безопасность и стабильность в Западном мире. НАТО было создано в ответ на растущие угрозы после Второй мировой войны, в частности из-за агрессивной политики Советского Союза. Основной целью Альянса стала коллективная оборона, то есть защита каждого члена союза в случае нападения на него. Это означало, что нападение на одну страну считается нападением на всех.

А еще 4 апреля День веб-мастера. Это профессиональный праздник программистов, дизайнеров, SEO-специалистов и всех, кто обеспечивает стабильную работу веб-ресурсов. Дата выбрана неслучайно — код ошибки 404 (Not Found) знаком каждому, кто работает с сайтами, поэтому 4.04 стало символическим днем для веб-мастеров. Это своеобразная шутка, которая переросла в ежегодную традицию.

4 апреля Международный день детской йоги. Этот праздник отмечает пользы регулярных занятий, которые положительно влияют не только на физическое развитие, но и на эмоциональное состояние малышей. Йога помогает детям укрепить мышцы, улучшить координацию движений, развить гибкость и выносливость. В то же время, она способствует снижению уровня стресса, учит контролировать эмоции и концентрировать внимание. Благодаря сочетанию физических упражнений, дыхательных техник и расслаблению дети становятся уравновешенными, спокойными и внимательными.