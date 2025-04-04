День ангела 4 квітня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 4 квітня, день ангела / © unsplash.com

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Хто святкує день ангела 4 квітня

4 квітня 2025 року привітайте з іменинами Георгія, Івана, Йосипа, Микиту, Миколу, Федора, Марію.

Георгій — давньогрецьке походження, означає “землероб”. В дитинстві часто відволікається від реальності. В дорослому віці стає доброзичливим, хорошим співрозмовником.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як “милість Божа”. В дитинстві добродушний, спокійний. В дорослому віці стає працьовитим, неквапливим.

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Йосип — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “нехай Бог винарогородить”. В дитинстві потайливий, самолюбний. В дорослому віці стає терплячим, завжди сам приймає рішення.

Микита — давньогрецьке походження, означає “переможець”. В дитинстві добрий, турботливий. В дорослому віці стає справедливим, чесним.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як “переможець народів”. В дитинстві спокійний, добрий. В дорослому віці стає схильним до самоаналізу.

Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “дарований Богом”. В дитинстві ніжний, вихований. В дорослому віці стає філософом, любить залишатися наодинці.

Марія — давньоєврейське походження, означає “кохана”. В дитинстві співчутлива, добра. В дорослому віці стає ніжною і чуйною.

День ангела 4 квітня — душевні привітання в прозі

День ангела 4 квітня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

З Днем ангела! Бажаю тобі спокою, радості та гармонії у житті. Нехай твій покровитель завжди буде поруч і допомагає в усіх справах!

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Вітаю з Днем ангела! Нехай твоє життя буде таким же світлим, як проміння сонця, а твій ангел-охоронець завжди веде тебе дорогою добра!

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Від щирого серця вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб у твоєму житті завжди були місце для радості, тепла та благословення згори.

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З Днем ангела! Нехай твій охоронець завжди буде поруч, дарує тобі сили, натхнення та допомагає здійснювати найзаповітніші мрії!

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Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю світла, любові, добрих людей поруч і щасливого життя під захистом твого небесного покровителя!