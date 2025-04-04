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Україну 4 березня накрила потужна магнітна буря
Під час магнітних бур у людей може погіршитися самопочуття.
П’ятниця, 4 квітня, знову буде з потужною магнітною бурею. К-індекс 5 відповідає сильній сонячній активності.
Про це повідомляється на ресурсі meteoagent.
Зауважимо, що останні два дні також були з підвищеною геомагнітною активністю. Лише 30-31 березня і 1 квітня вона опустилася до жовтого рівня та мала К-індекс 4.
Під час магнітних бур у людей можуть виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо. Тому медики радять нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.