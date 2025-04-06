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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
56
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить свекольный соус

Это необычный насыщенный, густой соус, который можно подать к рыбе, мясу или спагетти.

Автор публикации
Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
198 ккал
Свекольный соус

Свекольный соус / © Credits

Блюдо получается пикантным и очень нежным.

Ингредиенты

огурец соленый
1 шт.
свекла
1 шт.
горчица французская
1 ч. л.
сметана
2 ст. л.
чеснок
1 зубчик
перец  черный молотый
соль

Свеклу заверните в фольгу и запеките при 190 градусах 50 минут. Остудите и очистите.

Свеклу, огурец, очищенный чеснок нарежьте произвольно на кусочки. Выложите в чашу блендера, добавьте горчицу, сметану, перец черный молотый и соль. Пробейте блендером до однородной массы.

Советы:

Свеклу можно отварить.

Вместо сметаны можно использовать белый йогурт.

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