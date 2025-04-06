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Как приготовить свекольный соус
Это необычный насыщенный, густой соус, который можно подать к рыбе, мясу или спагетти.
Блюдо получается пикантным и очень нежным.
Ингредиенты
- огурец соленый
- 1 шт.
- свекла
- 1 шт.
- горчица французская
- 1 ч. л.
- сметана
- 2 ст. л.
- чеснок
- 1 зубчик
- перец черный молотый
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- соль
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Свеклу заверните в фольгу и запеките при 190 градусах 50 минут. Остудите и очистите.
Свеклу, огурец, очищенный чеснок нарежьте произвольно на кусочки. Выложите в чашу блендера, добавьте горчицу, сметану, перец черный молотый и соль. Пробейте блендером до однородной массы.
Советы:
Свеклу можно отварить.
Вместо сметаны можно использовать белый йогурт.
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