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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
56
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати буряковий соус

Це незвичайний насичений густий соус, який можна подати до риби, м’яса чи спагетті.

Автор публікації
Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
198 ккал
Буряковий соус

Буряковий соус / © Credits

Страва виходить пікантною і дуже ніжною.

Інгредієнти

огірок солоний
1 шт.
буряк
1 шт.
гірчиця французька
1 ч. л.
сметана
2 ст. л.
часник
1 зубок
перець чорний мелений
сіль

Буряк загорніть у фольгу та запікайте за 190 градусів 50 хвилин. Остудіть та очистьте.

Буряк, огірок, очищений часник наріжте довільно шматочками.

Викладіть до чаші блендера, додайте гірчицю, сметану, чорний мелений перець і сіль. Перебийте блендером до однорідної маси.

Поради:

Буряк можна відварити.

Замість сметани можна використати білий йогурт.

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Дата публікації
Кількість переглядів
56
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