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Як приготувати буряковий соус
Це незвичайний насичений густий соус, який можна подати до риби, м’яса чи спагетті.
Страва виходить пікантною і дуже ніжною.
Інгредієнти
- огірок солоний
- 1 шт.
- буряк
- 1 шт.
- гірчиця французька
- 1 ч. л.
- сметана
- 2 ст. л.
- часник
- 1 зубок
- перець чорний мелений
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- сіль
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Буряк загорніть у фольгу та запікайте за 190 градусів 50 хвилин. Остудіть та очистьте.
Буряк, огірок, очищений часник наріжте довільно шматочками.
Викладіть до чаші блендера, додайте гірчицю, сметану, чорний мелений перець і сіль. Перебийте блендером до однорідної маси.
Поради:
Буряк можна відварити.
Замість сметани можна використати білий йогурт.
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