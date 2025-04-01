Потери РФ и Украины: командир 92-й бригады назвал соотношение

Уничтоженный российский танк / © Associated Press

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Потери России в войне намного больше, чем у Украины. Соотношение потерь озвучил командир 92-й штурмовой бригады, полковник Виталий Нащубский.

Об этом он рассказал в эксклюзивному интервью специальному корреспонденту «ТСН Тыждень» Андрею Цаплиенко.

Нащубский отметил, что ежемесячно чисто для себя проводит подсчеты потерь на фронте.

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«То есть мы в этом месяце уничтожили столько-то танков, средств артиллерии, столько самолетов, живой силы. В плен взяли определенное количество противника. И так же смотрю свои потери напрямую. Поэтому анализ проводится», — сказал комбриг.

Он акцентировал, что у россиян гораздо больше потерь, чем у украинских защитников.

«Освещать, ну пока это нецелесообразно, но противника потери я знаю точно, что гораздо больше. Ну в 5-6 раз — это точно — то, что я видел по анализам, которые мы ведем каждый месяц», — сообщил полковник.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: «Классика войны закончилась», — ЭКСКЛЮЗИВНОЕ интервью командира 92-й бригады / ТСН.Тыждень

К слову, президент России Владимир Путин объявил самый массовый за последние 14 лет призыв срочников в армию: в планах набрать 160 тыс. людей.