Бои за Торецк: в ВСУ назвали потери россиян

Бои за Торецк

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Еще в начале февраля Россия заявила о захвате города Торецка в Бахмутском районе Донецкой области. Однако на самом деле бои за город продолжаются до сих пор. Враг бросает туда дополнительные силы, которые защитники превращают в пепел.

В эфире телемарафона спикер ОТУ «Луганск» Дмитрий Запорожец ошеломил потерями россиян в боях за Торецк.

Какие потери врага на Торецком направлении

По словам военного, основные силы россиян на Торецком направлении представлены 51-й армией. Во время активных наступательных действий на этом участке фронта противник понес значительные потери. Это подтверждают данные разведки.

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Запорожец уточнил, что за этот период зафиксировано около 13,5 тысяч пропавших без вести оккупантов. «Это потенциальные «двухсотые», — уточнил спикер.

Напомним, что ситуация в Торецке непростая. Линия столкновения там очень динамична и хаотична. Захватчики преобладают украинские силы по количеству людей и техники. Более того, российская армия перебросила дополнительные подразделения на Торецкое направление, в том числе 150 мотострелковую дивизию.

Напомним, Воздушные силы ВСУ 21 марта поразили район сосредоточения сил оккупантов в Торецке.