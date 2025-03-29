"Динамо" обыграло "Рух" и увеличило лидерский отрыв в УПЛ (видео)

Владислав Ванат / © ФК Динамо Киев

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"Динамо" на выезде победило "Рух" в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 0:2 .

Оба гола команда Александра Шовковского забила в первом тайме. На 11-й минуте встречи счет открыл Владислав Ванат после передачи Виталия Буяльского.

На 30-й минуте "бело-синие" удвоили свое преимущество в счете – Буяльский точным ударом замкнул подачу на дальнюю штангу от Андрея Ярмоленко.

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Обзор матча "Рух" – "Динамо"

После этой победы "Динамо" с 54 очками продолжает лидировать в УПЛ и увеличило отрыв от ближайшего преследователя – "Александрии" – до 4 баллов. На третьем месте идет "Шахтер" (44 пункта), который имеет игру в запасе.

"Рух" с 26 очками занимает 9-ю строчку элитного дивизиона чемпионата Украины.

В следующем туре УПЛ динамовцы 6 апреля в столичном дерби примут "Левый Берег", а львовяне днем позже в гостях сразятся с "Колосом".