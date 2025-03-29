- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 326
- Время на прочтение
- 1 мин
"Динамо" обыграло "Рух" и увеличило лидерский отрыв в УПЛ (видео)
"Бело-синие" снова имеют гандикап в 4 очка над "Александрией".
"Динамо" на выезде победило "Рух" в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 0:2.
Оба гола команда Александра Шовковского забила в первом тайме. На 11-й минуте встречи счет открыл Владислав Ванат после передачи Виталия Буяльского.
На 30-й минуте "бело-синие" удвоили свое преимущество в счете – Буяльский точным ударом замкнул подачу на дальнюю штангу от Андрея Ярмоленко.
Обзор матча "Рух" – "Динамо"
После этой победы "Динамо" с 54 очками продолжает лидировать в УПЛ и увеличило отрыв от ближайшего преследователя – "Александрии" – до 4 баллов. На третьем месте идет "Шахтер" (44 пункта), который имеет игру в запасе.
"Рух" с 26 очками занимает 9-ю строчку элитного дивизиона чемпионата Украины.
В следующем туре УПЛ динамовцы 6 апреля в столичном дерби примут "Левый Берег", а львовяне днем позже в гостях сразятся с "Колосом".