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"Динамо" обіграло "Рух" і збільшило лідерський відрив в УПЛ (відео)
"Біло-сині" знову мають гандикап у 4 очки над "Олександрією".
"Динамо" на виїзді перемогло "Рух" у матчі 22-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 0:2.
Обидва голи команда Олександра Шовковського забила в першому таймі. На 11-й хвилині зустрічі рахунок відкрив Владислав Ванат після передачі Віталія Буяльського.
На 30-й хвилині "біло-сині" подвоїли свою перевагу в рахунку – Буяльський точним ударом замкнув подачу на дальню стійку від Андрія Ярмоленка.
Огляд матчу "Рух" – "Динамо"
Після цієї перемоги "Динамо" з 54 очками продовжує лідирувати в УПЛ і збільшило відрив від найближчого переслідувача – "Олександрії" – до 4 балів. На третьому місці йде "Шахтар" (44 пункти), який має гру в запасі.
"Рух" з 26 очками посідає 9-ту сходинку елітного дивізіону чемпіонату України.
У наступному турі УПЛ динамівці 6 квітня у столичному дербі приймуть "Лівий Берег", а львів'яни днем пізніше у гостях позмагаються з "Колосом".