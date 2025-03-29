ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
342
Час на прочитання
1 хв

"Динамо" обіграло "Рух" і збільшило лідерський відрив в УПЛ (відео)

"Біло-сині" знову мають гандикап у 4 очки над "Олександрією".

Автор публікації
Максим Приходько Максим Приходько
Владислав Ванат

Владислав Ванат / © ФК Динамо Київ

"Динамо" на виїзді перемогло "Рух" у матчі 22-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 0:2.

Обидва голи команда Олександра Шовковського забила в першому таймі. На 11-й хвилині зустрічі рахунок відкрив Владислав Ванат після передачі Віталія Буяльського.

На 30-й хвилині "біло-сині" подвоїли свою перевагу в рахунку – Буяльський точним ударом замкнув подачу на дальню стійку від Андрія Ярмоленка.

Огляд матчу "Рух" – "Динамо"

Після цієї перемоги "Динамо" з 54 очками продовжує лідирувати в УПЛ і збільшило відрив від найближчого переслідувача – "Олександрії" – до 4 балів. На третьому місці йде "Шахтар" (44 пункти), який має гру в запасі.

"Рух" з 26 очками посідає 9-ту сходинку елітного дивізіону чемпіонату України.

У наступному турі УПЛ динамівці 6 квітня у столичному дербі приймуть "Лівий Берег", а львів'яни днем пізніше у гостях позмагаються з "Колосом".

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie