Катування дитини на Полтавщині: реакція Лубінця

Уповноважений ВР з прав Людини Дмитро Лубінець / © УНІАН

Реклама

Омбудсман Дмитро Лубінець відреагував на прикрий випадок знущання з дитини у місті Зіньків Полтавської області. Він акцентував, що за порушення законодавства та прав дитини має бути відповідальність.

Про це написав Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

“Я негайно доручив своєму Представнику в Полтавській області Владиславу Носенку з’ясувати всі обставини справи. Він провів зустрічі з батьками потерпілого хлопчика та організував у Зіньківській ТГ робочу нараду за участю керівництва Полтавської РВА, міської влади, правоохоронних органів, служби у справах дітей, відділу освіти, психологів та адміністрації навчальних закладів, де навчаються діти”, — повідомив він.

Реклама

Наразі правоохоронці відкрили три кримінальні провадження за статтями:

"Катування";

"Виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства";

“Вимагання".

Лубінець зазначив, що Трпілій стороні надається вся необхідна психологічна та правова допомога.

“Наголошую, що відповідно до Конвенції ООН про права дитини, кожна дитина має право на повагу до своєї гідності. Публікація відео, що демонструє страждання дитини, грубо порушує це право, зводячи її до об’єкта "сенсації". Подібні матеріали можуть завдати шкоди дитині, посилити її психологічну травму, спричинити стигматизацію та додатковий тиск на родину”, — наголосив він.

Омбудсман закликав усіх дотримуватися прав дитини та утримуватися від поширення матеріалів, які можуть завдати їй шкоди. Якщо вам стало відомо про подібні випадки — негайно повідомляйте правоохоронні органи та відповідні служби.

“Подібні ситуації надалі будуть перебувати на моєму особистому контролі. За порушення законодавства та прав дитини — має бути відповідальність!”, — запевнив Уповноважений ВР з прав людини.

Нагадаємо, у місті Зіньків на Полтавщині група дітей побила 10-річного хлопчика на території закинутої будівлі. Крім цього, у постраждалого вимагали гроші.

Читайте також: