Чи є прорив кордону на Сумщині: прикордонники повідомили про ситуацію

Прориву кордону на Сумщині немає / © Getty Images

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Державний кордон України у Сумській області контролюється українськими захисниками. Прориву кордону російськими окупаційними військами немає, але ворог не припиняє спроб проникнути на українську територію малими штурмовими групами.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

«В напрямку Сумської області на даний момент, попри заяви Росії про те, що вони прорвали український кордон, це не так. Фактично ворог продовжує використовувати малі штурмові групи», — заявив Демченко.

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Він додав, що росіяни накопичили на Курщині чимале угруповання особового складу та техніки та намагається відтіснити українські війська з Курської області.

«І власне ці ж сили, але у вигляді малих штурмових груп, ворог намагається використовувати в напрямку населеного пункту Новеньке та Журавка. Не можу виключати, що ворог спробує застосовувати таку ж тактику і на напрямку інших населених пунктів, фактично намагаючись розширити зону боїв вздовж кордону або ж на території України», — сказав речник.

За його словами, останнім часом ворог не використовує військову бронетехніку в напрямку українського кордону.

«Деякий час назад на напрямку населеного пункту Журавка ворог також намагався прорвати наш кордон, використовуючи колони техніки, і тоді ще на підступах до кордону ці колони були знищені разом зі штурмовими групами», — розповів Демченко.

Водночас цього року у Чернігівській області не було зафіксовано спроб проникнення диверсійних груп з російської території на відміну від минулого року.

«Зараз ДРГ найбільш активні у Сумській області. Якщо дещо раніше спроби заходу таких ДРГ ми фіксували по півночі Сумщини, ближче до Чернігівщини, то за останні кілька тижнів кілька спроб фіксувалися і на відтинках ближче до Харківської області», — повідомив речник ДПСУ.

Андрій Демченко також додав, що зараз на території Білорусі немає ударного військового угруповання, яке становило б загрозу для України.

Нагадаємо, Зеленський попередив, що Росія готує новий наступ на північному напрямку, зокрема у Сумській та Харківській областях. Наступ може початись вже у найближчі два місяці.