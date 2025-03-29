Есть ли прорыв границы на Сумщине: пограничники сообщили о ситуации

Прорыва границы на Сумщине нет / © Getty Images

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Государственная граница Украины в Сумской области контролируется украинскими защитниками. Прорыва границы российскими оккупационными войсками нет, но враг не прекращает попыток проникнуть на украинскую территорию малыми штурмовыми группами.

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона «Єдині новини».

«В направлении Сумской области на данный момент, несмотря на заявления России о том, что они прорвали украинскую границу, это не так. Фактически враг продолжает использовать малые штурмовые группы», — заявил Демченко.

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Он добавил, что россияне накопили на Курщине немалую группировку личного состава и техники и пытаются оттеснить украинские войска из Курской области.

«И, собственно, эти же силы, но в виде малых штурмовых групп, враг пытается использовать в направлении населенного пункта Новенькое и Журавка. Не могу исключать, что враг попытается применять такую же тактику и на направлении других населенных пунктов, фактически пытаясь расширить зону боев вдоль границы или на территории Украины», — сказал спикер.

По его словам, в последнее время враг не использует военную бронетехнику в направлении украинской границы.

«Некоторое время назад на направлении населенного пункта Журавка враг также пытался прорвать нашу границу, используя колонны техники, и тогда еще на подступах к границе эти колонны были уничтожены вместе со штурмовыми группами», — рассказал Демченко.

В то же время в Черниговской области не были зафиксированы попытки проникновения диверсионных групп с российской территории в отличие от прошлого года.

«Сейчас ДРГ наиболее активны в Сумской области. Если несколько раньше попытки захода таких ДРГ мы фиксировали на севере Сумщины, ближе к Черниговщине, то за последние несколько недель несколько попыток фиксировались и на отрезках ближе к Харьковской области», — сообщил представитель ГПСУ.

Андрей Демченко также добавил, что сейчас на территории Беларуси нет ударной военной группировки, которая представляла бы угрозу для Украины.

Напомним, Зеленский предупредил, что Россия готовит новое наступление на северном направлении, в том числе в Сумской и Харьковской областях. Наступление может начаться уже в ближайшие два месяца.