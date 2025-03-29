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Резня в Амстердаме: в МИДе прокомментировали задержание украинца
Украинские дипломаты устанавливают подробности о задержанном и как он попал в Нидерланды.
Посольство Украины в Нидерландах поддерживает тесные контакты с голландскими правоохранительными органами, расследующими нападение с ножом , который 27 марта устроил в центре Амстердама мужчина с, вероятно, украинским гражданством.
Об этом сообщил представитель МИД Украины Георгий Тихий.
«Мы хотим выяснить, кто этот человек, как и когда он приехал в Нидерланды. Мы будем продолжать тесно сотрудничать с голландскими властями по этому делу», - говорится в сообщении.
Георгий Тихий от имени украинского внешнеполитического ведомства пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и заявил, что «такое насилие не имеет оправдания, и виновник должен понести ответственность».
Как сообщали ранее местные СМИ со ссылкой на полицию, в Амстердаме задержан 30-летний украинец из Донецкой области, ранивший ножом пятерых человек. Среди пострадавших 67-летняя женщина и 69-летний мужчина, граждане США, 26-летний мужчина из Польши, 73-летняя женщина из Бельгии и 19-летняя девушка.
Нападавший также получил ранение ноги и был доставлен в больницу.
Мотивы преступления в полиции не сообщают.
Напомним, ранее в Мюнхене суд вынес приговор россиянину, который ударами ножа убил двух украинских военнослужащих , проходивших реабилитацию в Германии.