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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1452
Время на прочтение
1 мин

Резня в Амстердаме: в МИДе прокомментировали задержание украинца

Украинские дипломаты устанавливают подробности о задержанном и как он попал в Нидерланды.

Автор публикации
Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Резня в Амстердаме

Полиция на месте резни в Амстердаме / © Associated Press

Посольство Украины в Нидерландах поддерживает тесные контакты с голландскими правоохранительными органами, расследующими нападение с ножом , который 27 марта устроил в центре Амстердама мужчина с, вероятно, украинским гражданством.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Георгий Тихий.

«Мы хотим выяснить, кто этот человек, как и когда он приехал в Нидерланды. Мы будем продолжать тесно сотрудничать с голландскими властями по этому делу», - говорится в сообщении.

Георгий Тихий от имени украинского внешнеполитического ведомства пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и заявил, что «такое насилие не имеет оправдания, и виновник должен понести ответственность».

Как сообщали ранее местные СМИ со ссылкой на полицию, в Амстердаме задержан 30-летний украинец из Донецкой области, ранивший ножом пятерых человек. Среди пострадавших 67-летняя женщина и 69-летний мужчина, граждане США, 26-летний мужчина из Польши, 73-летняя женщина из Бельгии и 19-летняя девушка.

Нападавший также получил ранение ноги и был доставлен в больницу.

Мотивы преступления в полиции не сообщают.

Напомним, ранее в Мюнхене суд вынес приговор россиянину, который ударами ножа убил двух украинских военнослужащих , проходивших реабилитацию в Германии.

Дата публикации
Количество просмотров
1452
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