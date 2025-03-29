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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Різанина в Амстердамі: у МЗС прокоментували затримання українця

Українські дипломати встановлюють подробиці про затриманого і як він потрапив до Нідерландів.

Автор публікації
Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Різанина в Амстердамі

Поліція на місці різанини в Амстердамі / © Associated Press

Посольство України в Нідерландах підтримує тісні контакти з голландськими правоохоронними органами, які розслідують напад з ножем, який 27 березня влаштував у центрі Амстердама чоловік із, ймовірно, українським громадянством.

Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий.

«Ми хочемо роз’яснити, хто ця особа, як і коли вона приїхала до Нідерландів. Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з голландською владою у цій справі», йдеться у повідомленні.

Георгій Тихий від імені українського зовнішньополітичного відомства побажав якнайшвидшого одужання постраждалим і заявив, що «таке насильство не має виправдання, і винуватець повинен нести відповідальність».

Як повідомляли раніше місцеві ЗМІ з посиланням на поліцію, в Амстердамі затримано 30-річного українця з Донецької області, який поранив ножем п’ятьох осіб. Серед постраждалих 67-річна жінка та 69-річний чоловік, які є громадянами США, 26-річний чоловік з Польщі, 73-річна жінка з Бельгії та 19-річна дівчина.

Нападник також отримав поранення ноги та був доправлений до лікарні.

Мотиви злочину в поліції не повідомляють.

Нагадаємо, раніше у Мюнхені суд виніс вирок росіянинові, який ударами ножа вбив двох українських військовослужбовців, які проходили реабілітацію в Німеччині.

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