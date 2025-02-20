Різанина у Чехії: у торговому центрі загинули дві жінки

Спочатку повідомлялося, що вони отримали серйозні поранення, проте згодом поліція підтвердила їхню загибель.

У чеському місті Градець-Кралове сталася трагедія — дві жінки загинули внаслідок нападу з ножем у місцевому торговому центрі.

Про це пише Euro News.

За даними поліції, нападником виявився підліток. Його затримали менш ніж за кілометр від місця злочину через 10 хвилин після нападу. Операцію провела спецгрупа SWAT.

Жертви працювали у магазині, де сталася атака. Спочатку повідомлялося, що вони отримали серйозні поранення, проте згодом поліція підтвердила їхню загибель.

Прем’єр-міністр Чехії Петро Фіала висловив співчуття родинам загиблих, назвавши напад "абсолютно незбагненним і жахливим вчинком".

Наразі мотиви злочину залишаються невідомими, триває розслідування. Поліція запевняє, що ситуація під контролем, і небезпеки для мешканців міста немає.

Нагадаємо, що у той момент, коли в Україні буде оголошено припинення вогню або будь-яке закінчення війни, жоден новий українець не отримає тимчасового захисту в Чехії.