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Резня в Чехии: в торговом центре погибли две женщины

Резня в Чехии: в торговом центре погибли две женщины

Полицейские несут стражу возле торгового центра, где произошло нападение. / Фото: Associated Press

Сначала сообщалось, что они получили серьезные ранения, однако полиция подтвердила их гибель.

В чешском городе Градец-Кралове произошла трагедия — две женщины погибли в результате нападения с ножом в местном торговом центре.

Об этом пишет Euro News.

По данным полиции, нападающим оказался подросток. Его задержали менее чем в километре от места преступления через 10 минут после нападения. Операцию провела спецгруппа SWAT.

Жертвы работали в магазине, где произошла атака. Сначала сообщалось, что они получили серьезные ранения, однако полиция подтвердила их гибель.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала выразил соболезнования семьям погибших, назвав нападение "совершенно непостижимым и ужасающим поступком".

Пока мотивы преступления остаются неизвестными, продолжается расследование. Полиция уверяет, что ситуация под контролем и опасности для жителей города нет.

Напомним, что в тот момент, когда в Украине будет объявлено прекращение огня или какое-либо окончание войны, ни один новый украинец не получит временной защиты в Чехии.

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