Бобры за два дня построили дамбу, которую местные власти согласовывали 7 лет (видео)

В Чехии на территории охраняемого ландшафта Брды бобры за два дня построили дамбу, которую местные власти согласовывали семь лет. Животные не использовали никакой проектной документации и сделали все совершенно бесплатно, сэкономив местной администрации 1,2 млн долларов.

Об этом сообщили и распространили видео с места происшествия несколько чешских изданий, в том числе Novinky.сz, а также money.pl.

Так, благодаря грызунам был реализован проект по восстановлению земель, который местные власти готовили годами.

Построенные животными дамбы позволили местности снова стать илистой, сэкономив при этом до 30 млн крон (1,2 млн долларов), сообщают чешские журналисты канала CT24.

Местная администрация уже имела разрешение на ревитализацию этой территории, но животные сделали все гораздо быстрее и без дополнительных затрат.

По словам зоолога Йиржи Влчека, бобер способен построить дамбу только через одну-две ночи, тогда как людям необходимо еще до начала строительства потратить много времени на получение соответствующих разрешений и поиски финансирования.

Местом для строительства плотины стал осушительный канал, созданный военными на бывшем полигоне. Еще в 2018 году власти планировали восстановить реку Клабаву, но теперь эти работы больше не нужны.

"Военные и государственные леса, а также Влтавское водное управление вели дискуссии о проектах и праве собственности на землю, а бобер просто опередил их. Это позволило сэкономить — по сегодняшним ценам — целых 30 миллионов крон", — сказал директор заповедника Богумил Фишер.

Бобры за два дня построили дамбу в Чехии

Напомним, бобры могут не только дамбу построить, но и нанести вред. Так, грызуны оставили без электроснабжения сразу четыре населенных пункта в стране-агрессоре РФ.

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