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Різанина в Амстердамі: поліція затримала українця
Нападника затримано, але точний мотив злочину залишається невідомим.
На центральній площі Амстердама чоловік напав на перехожих із ножем. У результаті різанини п’ятеро людей дістали поранення. Затримано 30-річного українця.
Про це пише видання NOS.
За даними ЗМІ, затримано 30-річного українця з Донецької області. Наразі поліція встановлює його особу — під час затримання у нього було декілька документів, оформлених на різні імена.
Також правоохоронці не називають мотив вчинення різанини. Фігурант отримав поранення ноги та був досправлений до лікарні.
Нагадаємо, 27 березня сталася різанина у центрі Амстердама — поранення отримали п’ятеро людей. Серед постраждалих 67-річна жінка та 69-річний чоловік, які є громадянами США, 26-річний чоловік з Польщі, 73-річна жінка з Бельгії та 19-річна дівчина.
Дам — центральна площа Амстердама, на якій розташований Королівський палац і здійснюються масові заходи. Щодня її відвідують кілька тисяч туристів.