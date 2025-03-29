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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Різанина в Амстердамі: поліція затримала українця

Нападника затримано, але точний мотив злочину залишається невідомим.

Автор публікації
Анастасія Павленко Анастасія Павленко
У центрі Амстердама сталася різанина

У центрі Амстердама сталася різанина / © Associated Press

На центральній площі Амстердама чоловік напав на перехожих із ножем. У результаті різанини п’ятеро людей дістали поранення. Затримано 30-річного українця.

Про це пише видання NOS.

За даними ЗМІ, затримано 30-річного українця з Донецької області. Наразі поліція встановлює його особу — під час затримання у нього було декілька документів, оформлених на різні імена.

Також правоохоронці не називають мотив вчинення різанини. Фігурант отримав поранення ноги та був досправлений до лікарні.

Нагадаємо, 27 березня сталася різанина у центрі Амстердама — поранення отримали п’ятеро людей. Серед постраждалих 67-річна жінка та 69-річний чоловік, які є громадянами США, 26-річний чоловік з Польщі, 73-річна жінка з Бельгії та 19-річна дівчина.

Дам — центральна площа Амстердама, на якій розташований Королівський палац і здійснюються масові заходи. Щодня її відвідують кілька тисяч туристів.

Дата публікації
Кількість переглядів
2145
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