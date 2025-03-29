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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Резня в Амстердаме: полиция задержала украинца

Нападающий задержан, но точный мотив преступления остается неизвестным.

Автор публикации
Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В центре Амстердама произошла резня

В центре Амстердама произошла резня / © Associated Press

На центральной площади Амстердама мужчина напал на прохожих с ножом. В результате резни пять человек получили ранения. Задержан 30-летний украинец.

Об этом пишет издание NOS.

По данным СМИ, задержан 30-летний украинец из Донецкой области. Полиция устанавливает его личность — во время задержания у него было несколько документов, оформленных на разные имена.

Также правоохранители не называют мотив совершения резни. Фигурант получил ранение ноги и был доставлен в больницу.

Напомним, 27 марта произошла резня в центре Амстердама — ранения получили пять человек. Среди пострадавших 67-летняя женщина и 69-летний мужчина, граждане США, 26-летний мужчина из Польши, 73-летняя женщина из Бельгии и 19-летняя девушка.

Дам – центральная площадь Амстердама, на которой расположен Королевский дворец и осуществляются массовые мероприятия. Ежедневно ее посещают несколько тысяч туристов.

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