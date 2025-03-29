Дніпропетровська ОВА відзначила ДТЕК за всебічну підтримку ветеранів

Реклама

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Зазначається, що наразі на підприємствах ДТЕК Енерго працевлаштовано понад 420 ветеранів, а загалом тих, хто долучився до лав ЗСУ – у понад десять разів більше.

В компанії постійно вдосконалюють програму підтримки захисників, адаптуючи її до нагальних потреб.

Реклама

Зокрема, програма підтримки ветеранів враховує: медично-психологічний напрямок, що передбачає медичне страхування захисників-працівників підприємств, допомогу у разі поранення та реабілітація після нього, розширена програма медичного страхування для ветеранів, що повертаються до роботи для відновлення здоров’я, а також психологічні консультації для захисників, ветеранів та їхніх родин.

Раніше повідомлялося, що ДТЕК Ріната Ахметова започаткував програму медичного страхування Ветеран+ для ветеранів, які повертаються до роботи на підприємства.