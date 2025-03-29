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Дніпропетровська ОВА відзначила ДТЕК за всебічну підтримку ветеранів
Компанія ДТЕК отримала відзнаку від голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Сергій Лисак відзначив системну роботу підприємств ДТЕК Енерго по всебічній підтримці захисників, ветеранів та їхніх рідних.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Зазначається, що наразі на підприємствах ДТЕК Енерго працевлаштовано понад 420 ветеранів, а загалом тих, хто долучився до лав ЗСУ – у понад десять разів більше.
В компанії постійно вдосконалюють програму підтримки захисників, адаптуючи її до нагальних потреб.
Зокрема, програма підтримки ветеранів враховує: медично-психологічний напрямок, що передбачає медичне страхування захисників-працівників підприємств, допомогу у разі поранення та реабілітація після нього, розширена програма медичного страхування для ветеранів, що повертаються до роботи для відновлення здоров’я, а також психологічні консультації для захисників, ветеранів та їхніх родин.
Раніше повідомлялося, що ДТЕК Ріната Ахметова започаткував програму медичного страхування Ветеран+ для ветеранів, які повертаються до роботи на підприємства.