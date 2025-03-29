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- Укрaїнa
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В Україні продають танк Т-10: скільки він коштує
Власник не виключає обмін танку на інше майно.
В Україні на продаж виставили радянський важкий танк Т-10, випущений ще в 1950 році.
Відповідне оголошення було оприлюднено на платформі OLX.
Власник просить за військовий раритет 7,3 мільйона гривень, але не виключає і обмін на інше майно. Машина має VIN-код 14881941, двигун потужністю 700 к.с. та вражаючий пробіг — понад 756 тисяч кілометрів.
«Продам танк. Дістався від діда, він був генералом армії СРСР з 1964 року», — йдеться в описі.
Продавець також зазначив, що танк не битий та не фарбований, але потребує ремонту кузова та ходової частини.
Нагадаємо, дослідження встановило, що українці щороку переплачують за старі автомобілі.