В Україні продають танк Т-10: скільки він коштує

В Україні продають танк Т-10 / © OLX

Реклама

В Україні на продаж виставили радянський важкий танк Т-10, випущений ще в 1950 році.

Відповідне оголошення було оприлюднено на платформі OLX.

Власник просить за військовий раритет 7,3 мільйона гривень, але не виключає і обмін на інше майно. Машина має VIN-код 14881941, двигун потужністю 700 к.с. та вражаючий пробіг — понад 756 тисяч кілометрів.

Реклама

«Продам танк. Дістався від діда, він був генералом армії СРСР з 1964 року», — йдеться в описі.

В Україні продають танк / © OLX

Продавець також зазначив, що танк не битий та не фарбований, але потребує ремонту кузова та ходової частини.

Нагадаємо, дослідження встановило, що українці щороку переплачують за старі автомобілі.