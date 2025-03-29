В Украине продают танк Т-10: сколько он стоит

В Украине продают танк Т-10 / © OLX

Реклама

В Украине на продажу был выставлен советский тяжелый танк Т-10, выпущенный еще в 1950 году.

Соответствующее объявление было опубликовано на платформе OLX.

Владелец просит за военный раритет 7,3 миллионов гривен, но не исключает и обмен на другое имущество. Машина имеет VIN-код 14881941, двигатель мощностью 700 л.с. и впечатляющий пробег – более 756 тысяч километров.

Реклама

«Продам танк. Доставшись от деда, он был генералом армии СССР с 1964 года», — говорится в описании.

В Украине продают танк / © OLX

Продавец также отметил, что танк не бит и не крашен, но требует ремонта кузова и ходовой части.

Напомним, исследование установило, что украинцы ежегодно переплачивают за подержанные автомобили.