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- Украина
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В Украине продают танк Т-10: сколько он стоит
Владелец не исключает обмена танка на другое имущество.
В Украине на продажу был выставлен советский тяжелый танк Т-10, выпущенный еще в 1950 году.
Соответствующее объявление было опубликовано на платформе OLX.
Владелец просит за военный раритет 7,3 миллионов гривен, но не исключает и обмен на другое имущество. Машина имеет VIN-код 14881941, двигатель мощностью 700 л.с. и впечатляющий пробег – более 756 тысяч километров.
«Продам танк. Доставшись от деда, он был генералом армии СССР с 1964 года», — говорится в описании.
Продавец также отметил, что танк не бит и не крашен, но требует ремонта кузова и ходовой части.
Напомним, исследование установило, что украинцы ежегодно переплачивают за подержанные автомобили.