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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
346
Время на прочтение
1 мин

В Украине продают танк Т-10: сколько он стоит

Владелец не исключает обмена танка на другое имущество.

Автор публикации
София Бригадир София Бригадир
Танк Т-10

В Украине продают танк Т-10 / © OLX

В Украине на продажу был выставлен советский тяжелый танк Т-10, выпущенный еще в 1950 году.

Соответствующее объявление было опубликовано на платформе OLX.

Владелец просит за военный раритет 7,3 миллионов гривен, но не исключает и обмен на другое имущество. Машина имеет VIN-код 14881941, двигатель мощностью 700 л.с. и впечатляющий пробег – более 756 тысяч километров.

«Продам танк. Доставшись от деда, он был генералом армии СССР с 1964 года», — говорится в описании.

В Украине продают танк / © OLX

В Украине продают танк / © OLX

Продавец также отметил, что танк не бит и не крашен, но требует ремонта кузова и ходовой части.

Напомним, исследование установило, что украинцы ежегодно переплачивают за подержанные автомобили.

Дата публикации
Количество просмотров
346
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