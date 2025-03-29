В Украину придут дожди: карта

В воскресенье в Украине придут дожди / Коллаж ТСН.ua

Реклама

В воскресенье, 30 марта, в Украину придут дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Более интенсивными осадки ожидаются в ближайшую ночь и завтра утром в центральных областях, в южной части, в восточных областях, на юго-западе.

Реклама

Днем в воскресенье дожди поскитаются на западе, севере и в центре.

На юге и на востоке без существенных осадков в дневные часы.

Температура воздуха 30 марта днем будет колебаться в пределах +10+15 градусов, на юге (кроме Одесской области) до +18 градусов.

А вот вдоль полосы от Черновицкой области через Виннитчину–Черкащину–Кропивницкий с районами–Полтавщину до Харьковщины и Сумщины расположится холодный воздух, ожидается на этом участке +4+10 градусов! Карта внизу.

Карта погоды на 30 марта / © Наталия Диденко / Facebook

В Киеве 30 марта температура воздуха немного снизится и составит +11, +12 градусов. Чтобы какие-нибудь серьезные осадки завтра в столице — вряд ли, но облаков станет больше, максимум местами небольшой дождь.

Ранее синоптика не предупредила о похолодании и назвала дату.

Читайте также