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- Украина
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В Украину придут дожди: карта
Температура воздуха 30 марта днем будет колебаться в пределах +10+15 градусов.
В воскресенье, 30 марта, в Украину придут дожди.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Более интенсивными осадки ожидаются в ближайшую ночь и завтра утром в центральных областях, в южной части, в восточных областях, на юго-западе.
Днем в воскресенье дожди поскитаются на западе, севере и в центре.
На юге и на востоке без существенных осадков в дневные часы.
Температура воздуха 30 марта днем будет колебаться в пределах +10+15 градусов, на юге (кроме Одесской области) до +18 градусов.
А вот вдоль полосы от Черновицкой области через Виннитчину–Черкащину–Кропивницкий с районами–Полтавщину до Харьковщины и Сумщины расположится холодный воздух, ожидается на этом участке +4+10 градусов! Карта внизу.
В Киеве 30 марта температура воздуха немного снизится и составит +11, +12 градусов. Чтобы какие-нибудь серьезные осадки завтра в столице — вряд ли, но облаков станет больше, максимум местами небольшой дождь.
Ранее синоптика не предупредила о похолодании и назвала дату.