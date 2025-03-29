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В Україну прийдуть дощі: мапа
Температура повітря 30 березня вдень коливатиметься в межах +10+15 градусів.
У неділю, 30 березня, в Україну прийдуть дощі.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.
Інтенсивнішими опади очікуються найближчої ночі та завтра вранці у центральних областях, у південній частині, у східних областях, на південному заході.
Вдень у неділю дощі поблукають на заході, півночі та у центрі.
На півдні та сході без істотних опадів у денні години.
Температура повітря 30 березня вдень коливатиметься в межах +10+15 градусів, на півдні (окрім Одещини) до +18 градусів.
А ось вздовж смуги від Чернівецької області через Вінниччину–Черкащину–Кропивницький з районами–Полтавщину до Харківщини та Сумщини розташується холодне повітря, очікується на цій ділянці +4+10 градусів! Мапа внизу.
У Києві 30-го березня температура повітря трохи знизиться і становитиме +11, +12 градусів. Щоб якісь серйозні опади завтра в столиці — навряд, але хмар побільшає, максимум подекуди невеликий дощ.
Раніше синоптикиня попередила про похолодання і назвала дату.