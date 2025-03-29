В Україну прийдуть дощі: мапа

У неділю в Україну прийдкть дощі / Колаж ТСН.ua

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У неділю, 30 березня, в Україну прийдуть дощі.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

Інтенсивнішими опади очікуються найближчої ночі та завтра вранці у центральних областях, у південній частині, у східних областях, на південному заході.

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Вдень у неділю дощі поблукають на заході, півночі та у центрі.

На півдні та сході без істотних опадів у денні години.

Температура повітря 30 березня вдень коливатиметься в межах +10+15 градусів, на півдні (окрім Одещини) до +18 градусів.

А ось вздовж смуги від Чернівецької області через Вінниччину–Черкащину–Кропивницький з районами–Полтавщину до Харківщини та Сумщини розташується холодне повітря, очікується на цій ділянці +4+10 градусів! Мапа внизу.

Мапа погоди на 30 березня / © Наталія Діденко / Facebook

У Києві 30-го березня температура повітря трохи знизиться і становитиме +11, +12 градусів. Щоб якісь серйозні опади завтра в столиці — навряд, але хмар побільшає, максимум подекуди невеликий дощ.

Раніше синоптикиня попередила про похолодання і назвала дату.

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