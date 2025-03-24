Синоптикиня попередила про похолодання і назвала дату: мапа

25 березня в Україні: дощі, коливання температур та магнітні бурі.

В Україні вівторок, 25 березня, погода буде неоднорідною. У південній частині, більшості центральних областей та на Луганщині 25 березня очікується тепла погода, вдень +12+16 градусів. У північній частині, навпаки, буде холодно, протягом дня лише +9+12 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

"Також свіже холодне повітря ще гулятиме у прибережних зонах, куди ще не прогріті моря віддаватимуть застарілу зимову свіжість, +8+11 градусів. На Луганщині, я вже написала, буде тепло, на Харківщині холодно, десь +8+11 градусів, на Донеччині вдень +10+14, але в Приазов'ї +8+12 градусів", – зазначила вона.

Синоптикиня уточнила, що сьогоднішній сильний вітер завтра стихне, хіба що в східних областях залишиться рвучким.

Дощі 25-го березня пройдуть у західних, північних областях, на Вінниччині, Черкащині та Харківщині.

На решті території – без опадів.

Діденко наголосила, що зараз і найближчі пару днів очікуються магнітні бурі!

Яка погода у Києві

У Києві у вівторок очікується дощ, переважно вночі та вранці (мап внизу), вдень опади стихнуть, хіба десь невеликий дощ. Впродовж дня температура повітря 25 березня коливатиметься близько +10 градусів.

Мапа погоди, на якій синім кольором позначено дощ, а рожевим – сніг / Фото: Наталія Діденко / Facebook

На поточному тижні погода буде нестійкою, із періодичними опадами та проясненнями, проте загалом не холодною. Звичайно, із коливаннями.

Коли похолодає

Проте, за попередніми прогнозами, які потребуватимуть уточнення, від 7 квітня в Україні є ймовірність різкого похолодання.

Нагадаємо, синоптики попередили, що весна ще здивує українців перепадами погоди.

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