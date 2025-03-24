Не поспішайте виливати воду, в якій варилися яйця - і ось чому

Під час відварювання яєць частина корисних речовин виварюється з шкаралупи та залишається у воді.

Якщо ви виливаєте воду після варіння яєць, то робите серйозну помилку.

Яка користь такої води

Яєчна шкаралупа містить безліч корисних вітамінів і мінералів. Під час варіння вони розчиняються у воді. Тому її можна сміливо використовувати у подальшому після охолодження.

У воді, де варилися яйця, можна замочувати насіння та поливати рослини. Звичайно, потрібно почекати, поки вона охолоне і тільки потім використовувати.

Вітаміни, які містяться в шкаралупі, допомагають рослинам швидко набирати зелену масу та підтримують оптимальний рівень кислотності ґрунту.

Якщо кімнатні рослини на вашому підвіконні почали в’янути чи засихати, полийте їх яєчною водою. Таку процедуру можна здійснювати один раз на 3-4 тижні — і це за умови, що ви не підживлюєте рослити іншими комбінованими препаратами. У такому випадку виникає ризик передозування мінеральних солей.

Раніше ми писали, чим підживити картоплю, щоб був великий урожай. Більше про це читайте у новині.

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